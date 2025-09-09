Notícias

O erro comum com chiclete que pode afetar sua saúde

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 4 minutos atrás
1 minuto de leitura
Muita gente adora mascar chiclete e acaba deixando o doce na boca por muito tempo. Embora isso possa parecer normal, não é a melhor opção. Segundo um especialista espanhol, o ideal é não ultrapassar 15 minutos com o chiclete na boca.

O que pode acontecer

Conforme explica Khaled Kasem, um ortodontista, a goma de mascar ajuda a produzir saliva, que é super importante para nossa saúde bucal. A saliva limpa os restos de comida e ajuda a neutralizar os ácidos que causam bactérias na boca, reduzindo o risco de cáries. Khaled é um dos fundadores de uma clínica odontológica em Barcelona e traz boas informações sobre o assunto.

Por outro lado, mascar chiclete por muito tempo pode trazer algumas consequências. A mastigação excessiva pode desgastar o esmalte dos dentes, que é uma camada protetora responsável por prevenir cáries. Além disso, a articulação da mandíbula pode sofrer, levando a uma sensibilidade incômoda.

Para quem já tem problemas nas articulações temporomandibulares, o efeito do chiclete pode ser ainda mais complicado. A mastigação excessiva pode causar dor no rosto, no pescoço e até nos ombros. A mandíbula pode ficar rígida, dificultando movimentos como abrir e fechar a boca. Isso pode gerar desconfortos, incluindo dores de cabeça e até zumbido nos ouvidos.

Outra dúvida frequente é sobre engolir o chiclete. Por regra geral, não faz mal engolir um pedaço de chiclete, mas é bom ficar atento. De acordo com alguns especialistas, engolir mais de três chicletes por dia pode levar a problemas digestivos. Para quem já enfrenta questões nessa área, é melhor evitar, pois isso pode causar inflamações ou torções no intestino.

Mas o importante mesmo é saber que, embora o chiclete possa ter seus benefícios, o tempo de mastigação deve ser controlado para evitar complicações.

