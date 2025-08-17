Zeekr 7X custa menos que BMW iX3 e Audi Q6 e-tron

A Zeekr, essa marca que vem ganhando espaço com força no mercado de carros elétricos, lançou o Zeekr 7X aqui no Brasil. Não faz nem um ano que eles começaram a operação por aqui e já estão vendendo bem, com mais de 400 unidades dos modelos Zeekr 001 e Zeekr X saindo das concessionárias. Agora, com o 7X, eles entram de vez na briga no segmento de SUVs, com vendas iniciadas dia 15 de agosto.

Esse SUV elétrico é o terceiro modelo da marca no Brasil e vem para preencher o espaço entre o compacto X e o sedã 001. A versão Flagship AWD, que é a top de linha, é um verdadeiro monstro: são 646 cv sob o capô, permitindo que ele acelere de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. Para quem gosta de dirigir, isso é um sonho! E com uma autonomia de 423 km, dá pra pegar a estrada sem se preocupar em ficar na mão. O preço sugerido é de R$ 448 mil, bem mais em conta que concorrentes como o BMW iX3 e Audi Q6 e-tron, que facilmente passam dos R$ 500 mil.

Os SUVs estão bombando no Brasil, representando mais da metade das vendas de veículos de passageiros. E a Zeekr sabe disso, trazendo um modelo que promete atender a essa preferência do consumidor. Segundo Ronaldo Znidarsis, líder de operações da marca, a proposta deles é clara: oferecer design, inovação, segurança e performance de alto nível, tudo a um preço justo.

O 7X usa a plataforma Sustainable Experience Architecture, ou SEA para os íntimos. Isso garante que mais de 73% do carro é feito de aços de alta resistência, e o bicho é robusto, com 4,78 metros de comprimento e 2,90 m de entre-eixos. O espaço do porta-malas é de 616 litros, podendo chegar a quase 2.000 litros com os bancos rebatidos. Um espaço e tanto para as viagens em família!

No visual, o carro tem um design elegante e minimalista, com linhas limpas e maçanetas embutidas. Ele ainda vem equipado com rodas de 20 polegadas, que dão um toque esportivo.

A segurança e a tecnologia são grandes atrativos do 7X. Com dois motores elétricos, ele entrega um torque de 72,4 kgfm e impressiona com a nota máxima nos testes de impacto do Euro NCAP. Não pesa na conta a quantidade de equipamentos que ele traz: são sete airbags, sistema semiautônomo, 12 câmeras HD para uma visão 360º, controle de cruzeiro adaptativo e até alerta de ponto cego. Se você já enfrentou trânsito pesado, sabe como esses recursos fazem diferença.

No quesito conforto, as portas são elétricas e sem moldura, os bancos dianteiros têm aquecimento e ventilação, além de massagens – perfeito para quem passa horas no trânsito. O carro ainda conta com teto panorâmico e um sistema de som com 21 alto-falantes, ideal para curtir suas playlists durante os trajetos.

E se você está pensando no carregamento, boas notícias: o 7X atinge 80% da carga em apenas 13 minutos em estações ultrarrápidas. Para quem tem corrido com o dia a dia, isso é uma mão na roda.

E, se você tem a chance de fazer um test-drive, pode se preparar para sentir a potência e o conforto que o Zeekr 7X tem a oferecer. Com suspensão pneumática eficiente e pneus que minimizam o ruído, a experiência é muito agradável. Mesmo pesando 2,5 toneladas, ele se comporta de maneira ágil na pista, atingindo 100 km/h em 3,8 segundos e garantindo frenagens seguras.

A Zeekr já tem uma rede de atendimento espalhada por várias capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Eles estão sérios em relação ao futuro dos veículos elétricos e prometem trazer mais inovação e tecnologia para o consumidor brasileiro. Então, se você é um apaixonado por carros e ainda não conhece o 7X, vale a pena buscar mais informações e, quem sabe, uma voltinha ao volante!