Audi RS7 de 630 cv é a nova viatura da polícia de Dubai

A criminalidade em Dubai é coisa de filme: simplesmente baixíssima. E isso não é à toa, né? A polícia por lá não é apenas bem equipada, mas também tem uma frota que deixa qualquer fã de carros com os olhos brilhando. Imagine-se dando de cara com Lamborghinis, Ferraris, Bugattis e Mercedes-Benz em patrulha! Recentemente, a polícia adicionou um novo integrante à sua coleção: o Audi RS7 Performance, um sedã que é pura potência.

Ele vem somar-se ao Lotus Emeya elétrico que já esteve nos holofotes. O Audi, fornecido pela Al Nabooda Automobiles, não tem apenas um design de tirar o fôlego, mas também uma performance de fazer qualquer um se apaixonar. Para quem não sabe, o RS7 Performance é a versão “hardcore” do RS7 Sportback. Com um motor V8 biturbo de 4,0 litros, ele entrega nada menos que 630 cv e um torque de 86,7 kgfm. Fantástico, né? E essa potência toda se combina com um sistema micro-híbrido que dá uma ajudinha, recarregando a bateria durante a frenagem e melhorando o consumo em velocidades mais baixas.

Se você se pergunta o que isso significa na prática, imagina acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos. E a velocidade máxima? Pode chegar a 280 km/h! Com uma caixa de câmbio automática de 8 marchas e tração nas quatro rodas, esse carro não é só rápido, é um verdadeiro monstro na pista.

Uma cerimônia recente marcou a entrega desse astro para a polícia, onde o CEO da Al Nabooda, K. Rajaram, comentou sobre a colaboração entre a empresa e a polícia, ressaltando como isso aproxima o público. Essa parceria também visa mostrar que segurança e performance podem andar juntas. E convenhamos, nada como ver um supercarro da polícia para lembrar que as ruas precisam ser um espaço seguro, mas também cheio de adrenalina!

Então, se você já sonhou em pilotar um carro desses ou até mesmo viu um deles nas ruas, é bom lembrar: em Dubai, a combinação de segurança e velocidade é coisa séria.