SBT registra maior audiência de 2023 com estreia do Brasil na Copa

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 se destacou como um grande sucesso de audiência para a emissora SBT. A partida entre Brasil e Marrocos, realizada no sábado, 13, conquistou uma média de 11,12 pontos na Grande São Paulo, com um pico de 12,16 pontos.

Esses números foram alcançados durante o período em que a partida ocorreu, das 19h04 às 21h05. Este resultado se tornou a maior média de audiência do canal em 2026 até agora e também representou o melhor desempenho do Mundial na capital paulista.

O desempenho do SBT foi ainda mais significativo ao superar marcas importantes da antiga transmissora dos direitos da Copa. Em 2014, a Band havia registrado 10,9 pontos na partida entre Brasil e Chile e 9,2 pontos na estreia contra a Croácia. Com apenas uma partida transmitida, o SBT conseguiu ultrapassar essas estatísticas.

Além disso, a emissora conseguiu uma diferença marcante em relação à Globo, que registrou a segunda pior audiência em sua história para jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo, apresentando uma queda de 36% em comparação à estreia em 2022.

A narração de Galvão Bueno contribuiu para o sucesso do SBT, que teve 488% mais telespectadores do que a Record, a qual exibiu melhores momentos de um programa policial. Em relação à RedeTV!, a vantagem do SBT foi ainda mais expressiva, chegando a 1.817%.

Durante a partida, 17,84% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados no SBT. Os dados de audiência em nível nacional devem ser divulgados em breve.

O impacto da partida não se limitou apenas ao jogo em si. No pós-jogo, que foi transmitido das 21h05 às 21h14, a audiência alcançou uma média de 10,41 pontos, com pico de 11,75, superando a Record em 448%. O pré-jogo também teve um bom desempenho, garantindo a vice-liderança com 8,21 pontos, enquanto a Record ficava em 3,53 pontos.

No período da tarde, o SBT também se destacou com a primeira edição do especial “Torcida SBT”, apresentado por Tiago Leifert, que registrou 3,68 pontos de média, o que garantiu o melhor desempenho da faixa naquele sábado e consolidou a vice-liderança por 22 minutos.

A repercussão do empate entre Brasil e Marrocos beneficiou ainda o telejornal “SBT Brasil”, que, apresentado por Amanda Klein, marcou 6,30 pontos de média e ficou em segunda posição, superando a Record, que exibia seu principal telejornal e atingiu 3,03 pontos.

No Rio de Janeiro, a estreia também foi bem recebida. Durante a partida, o SBT alcançou 7,47 pontos de média, 308% a mais que a Record. A emissora também se destacou no pré-jogo, marcando 5,51 pontos contra 2,57, e no pós-jogo com 6,73 pontos contra 1,86. O “SBT Brasil” também se saiu melhor no Rio, com 3,32 pontos, superando os 2,72 da Record.

Com esses números, a Copa do Mundo se mostrou um verdadeiro motor de audiência para à emissora.