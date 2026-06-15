Eduardo Moscovis vive dilema amoroso em “Lá na Minha Terra”

O ator Eduardo Moscovis retornará às novelas da Globo em “Lá na Minha Terra”, programada para estrear em novembro. Nesta nova trama, Moscovis interpretará um homem que abandona sua família e o sertão para tentar recomeçar a vida em São Paulo. Essa decisão, no entanto, traz consigo um conflito significativo em seu passado.

Moscovis, conhecido por seu papel em “Três Graças”, viverá um personagem que se encontra em uma situação complicada de bígamo, dividido entre duas mulheres fortes, interpretadas por Dira Paes e Carolina Dieckmann. Ele deixa Rosenda, a personagem de Dira, e os quatro filhos para trás em busca de uma nova vida. Em São Paulo, ele se torna financeiramente bem-sucedido e se casa com a personagem de Carolina, mas tenta se distanciar do passado que deixou para trás.

A história se complica quando Rosenda o encontra anos depois, trazendo à tona os dilemas emocionais e as consequências de suas ações. A protagonista, desiludida, decide permanecer em São Paulo com os filhos, o que gera tensões entre o ex-marido e sua nova companheira. Além disso, Rosenda encontrará um novo amor, intensificando ainda mais os conflitos familiares e o desafio de encontrar seu lugar na nova realidade.

A trama também contará com outros atores que participaram de “Três Graças”, como Alana Cabral e Gabriela Loran, reforçando a conexão entre as produções e a popularidade que a novela anterior conquistou.

“Lá na Minha Terra” substituirá “A Nobreza do Amor” na faixa das seis e promete trazer uma história rica em temas de abandono, ascensão social e recomeços, alinhada com as experiências e dramatizações da vida familiar. A produção do folhetim está cercada de expectativas e pode trazer novas oportunidades para os atores envolvidos.