O que a psicologia revela sobre acariciar cachorros na rua

Pesquisas realizadas por universidades da Suíça e da Tailândia estão trazendo à tona informações bem interessantes sobre como o contato com cães pode influenciar nossa saúde emocional. Entre 2022 e 2025, esses estudos mostraram que fazer carinho em nossos amigos de quatro patas tem efeitos realmente positivos, como a redução do estresse e um aumento do bem-estar.

Benefícios comprovados do contato com cães

Quando acariciamos um cão, não estamos apenas expressando carinho; estamos também ativando mecanismos que afetam nosso corpo e nossa mente. Cientistas descobriram que essa interação pode ajudar a regular a pressão arterial e a frequência cardíaca, levando a um estado emocional mais tranquilo. Além disso, ao estarmos com esses animais, nosso organismo libera hormônios como a ocitocina e as endorfinas, que promovem sensações de prazer e alívio do estresse.

Como cães promovem uma saúde mental melhor

Ter um cão ao nosso lado pode impactar nossa rotina de forma positiva. Para quem enfrenta dificuldades emocionais, esses animais se tornam verdadeiros aliados, ajudando a criar uma dinâmica diária mais estável. Alimentar e passear com um cachorro não é só uma obrigação; essa prática também se transforma em um hábito saudável que beneficia os tutores.

O efeito do contato com cães no cérebro

Um estudo mais aprofundado da Universidade de Basel usou técnicas de neuroimagem para analisar como a interação com cães afeta nosso cérebro. Os resultados mostraram que essas experiências aumentam a atividade em uma área conhecida como córtex pré-frontal, que é crucial para a regulação das emoções. Esses efeitos positivos parecem durar, sugerindo que a convivência com cães pode ser uma alternativa terapêutica para questões como ansiedade e depressão.

Cães como companheiros de vida

A importância de acariciar e interagir com cães para nossa saúde emocional está cada vez mais clara. Com evidências que mostram a capacidade desses animais em reduzir o estresse e promover equilíbrio emocional, é fácil entender por que eles são considerados grandes aliados na busca por uma vida mais saudável. Atualmente, os cães representam uma presença crucial em nosso bem-estar mental, oferecendo apoio natural que ajuda a enfrentar os altos e baixos da vida.