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GloboNews procura nome da CNN para reestruturar manhãs

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GloboNews busca nome da CNN para reformular manhãs em crise
GloboNews busca nome da CNN para reformular manhãs em crise

A GloboNews está passando por importantes mudanças na sua programação em resposta a uma queda na audiência. O canal planeja lançar um novo telejornal matinal e já está em busca de reforços, incluindo a contratação de Fernando Nakagawa, que atualmente faz parte da equipe do CNN Money.

A escolha de Nakagawa reflete uma estratégia que já foi utilizada anteriormente, como no caso da jornalista Daniela Lima, que deixou a CNN Brasil no início de 2023 para atuar na emissora concorrente. Com a crescente importância da cobertura econômica na televisão de notícias, a contratação de Nakagawa se alinha a essa tendência.

O foco principal das mudanças será o horário das 6h às 10h, um período que tem mostrado o menor desempenho em audiência, de acordo com dados do Ibope. Programas como “Edição das 6h” e “Em Ponto” têm sido superados em algumas ocasiões por concorrentes diretos, como a CNN Brasil e a Jovem Pan. O programa “Conexão”, que conta com a apresentação de Camila Bomfim, Rafael Colombo e Leilane Neubarth, também tem encontrado dificuldades para atrair a audiência desejada.

A experiência anterior com Daniela Lima, que ajudou a impulsionar o “Conexão”, serve como alerta para a GloboNews. Embora sua presença tenha inicialmente ajudado a canalizar a pressão externa, sua demissão em agosto de 2025 mostrou que as mudanças internas estavam sendo consideradas.

Na CNN Brasil, após a saída de Nakagawa, Lucinda Pinto foi escolhida para assumir a editora do departamento de economia, enquanto a emissora busca um novo âncora para o programa.

Além da nova contratação, a reformulação da GloboNews incluirá ajustes na grade de programação e uma nova identidade visual, já que o canal se prepara para celebrar 30 anos de existência em outubro. Um novo telejornal matinal deve ser lançado, com o objetivo de reorganizar a grade e encurtar o “Conexão”. Também há planos para que o “Em Ponto” inicie seu horário mais cedo. Monica Waldvogel, que atualmente divide a apresentação do “Em Ponto” com Victor Boyadjan, deverá assumir novas funções dentro da emissora.

As mudanças visam não apenas atualizar o formato dos programas, mas também incluir uma nova estética. Estúdios estão passando por reformas e novas vinhetas e cenários estão sendo desenvolvidos, marcando uma atualização significativa desde 2016. A nova redação da GloboNews ocupará instalações que eram usadas pelo Jornal Nacional e estavam desativadas desde 2017.

Com essas mudanças, a GloboNews busca não apenas reorganizar sua programação, mas também reconstruir sua imagem como um canal forte e relevante no cenário das notícias. A contratação de Nakagawa e as alterações previstas demonstram que a emissora está comprometida em enfrentar a crise de audiência com um reposicionamento estratégico abrangente.

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