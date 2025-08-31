Yamaha Ténéré 700 chega às concessionárias em outubro

A Yamaha está prestes a deixar muitos motociclistas animados com a chegada da Ténéré 700 nas concessionárias brasileiras, marcada para outubro de 2025. Com preço sugerido de R$ 72.990, esse modelo já começou a ser produzido e, quem é mais ligado no assunto, já viu algumas unidades fora da linha de montagem.

A primeira vez que a Ténéré 700 deu as caras por aqui foi durante o Festival Interlagos em 2024. A confirmação oficial veio após o sucesso da pré-venda, que começou em março de 2025 e teve um lote inicial de 150 unidades esgotadas em apenas 25 minutos. Imagina a fila na concessionária!

Essa nova geração chega com várias melhorias. O design foi atualizado e agora está mais atraente, sem perder a essência aventureira que a Yamaha sempre ofereceu. O tanque de combustível, que é um dos itens mais importantes, foi reposicionado para facilitar o equilíbrio e a distribuição do peso, tanto em pistas asfálticas quanto em trilhas mais radicais.

O coração da Ténéré 700 é um potente motor bicilíndrico de 689 cm³ que gera 68,9 cv a 9.000 rpm e 6,6 kgfm de torque. Embora tenha perdido um pouco de potência em relação à versão americana – uma queda de 4,5 cv – esse motor ainda promete muita adrenalina na estrada. E para quem gosta de uma pilotagem mais envolvente, o câmbio mecânico tem 6 marchas, perfeito para as trocas rápidas em uma pegada mais esportiva.

Os detalhes não param por aí. As suspensões foram completamente renovadas. Na frente, temos garfos invertidos de 43 mm e 210 mm de curso, enquanto a traseira conta com um sistema de link progressivo que permite ajustes sem ferramentas. A Ténéré 700 oferece uma ótima distância do solo de 240 mm, ideal para encarar terrenos acidentados sem se preocupar.

Uma das novidades mais interessantes é o painel TFT de 6,3 polegadas, que traz conectividade via Y-Connect e dois modos de exibição: EXPLORER e STREET. Isso significa que, enquanto você pilota, pode ficar conectado a música, navegação e até chamadas, tudo de forma prática. Adicione uma tomada USB Tipo C à prova d’água e você tem um verdadeiro companheiro de aventuras.

E para garantir segurança em todo tipo de terreno, a Ténéré também conta com ABS comutável e controle de tração TCS, permitindo ajustar a frenagem conforme as condições da pista. As cores disponíveis incluem Racing Blue, Frozen Titanium e Sky Blue. Além disso, a Yamaha oferece quatro anos de garantia e revisões com preço fixo, uma tranquilidade a mais para quem quer rodar longas distâncias.

Se você é do tipo que ama sentir a velocidade e a liberdade em cima de uma moto, fique de olho na chegada da Ténéré 700!