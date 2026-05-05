‘Três Graças’ atinge recorde de audiência antes da derrota dos vilões

Novela ‘Três Graças’ registra pico de audiência em sua penúltima semana

A novela “Três Graças” alcançou sua melhor audiência desde a estreia, marcando uma média de 27,4 pontos e alcançando 28,2 pontos em um momento de pico na Grande São Paulo. Esse crescimento na audiência ocorre em um momento crucial da trama, quando os conflitos entre os personagens principais se intensificam, especialmente em relação aos vilões Ferette e Arminda.

Conflitos e revelações impactantes

Na reta final da novela, os vilões começam a enfrentar as consequências de seus atos. A investigação sobre a morte de Macedo avança, com os personagens Jairo e Paulinho juntando pistas que sugerem que a morte foi um “queima de arquivo”. Essa descoberta conecta a dupla a uma série de manipulações que começam a ser expostas.

Um dos momentos mais impactantes contra Ferette acontece com a divulgação de áudios que comprometem sua imagem. Rogério, Gerluce e Zenilda compartilharam gravações que envolvem não apenas Ferette, mas também Arminda e Edilberto. Após a revelação, Ferette fica em estado de choque e se refugia na casa de Chacrinha, acompanhado por Lucélia.

Por sua vez, Arminda se vê sem opções. Tentando fugir da situação, ela persuade Helga a se apresentar como vítima de Ferette, mas acaba sendo rejeitada. Com o clima contra ela, Helga muda sua versão sobre os assassinatos de Célio e Edilberto, levando Arminda a ser encurralada pela polícia, o que faz com que ela se esconda em um ferro-velho.

Mistérios e romances na trama

Além das reviravoltas com os vilões, a trama ainda guarda segredos importantes. A emissora decidiu manter o conteúdo dos capítulos 178 e 179 em sigilo para evitar que o desfecho de Gerluce seja revelado antes da hora. Gerluce continua sob ameaça de Samira, que se infiltra em um protesto na Chacrinha a pedido de Ferette.

No contexto romântico, o casamento coletivo organizado na novela enfrenta uma crise. Os vestidos de noiva de Leonardo, Viviane, Lorena e Juquinha desaparecem. A confusão é resolvida quando Vandílson revela a Alemão onde as peças estão, permitindo que a cerimônia prossiga.

Desfecho em breve

O último episódio de “Três Graças” está marcado para ir ao ar na sexta-feira, dia 15. A novela deve encerrar sua trajetória com uma média geral de cerca de 22,5 pontos de audiência. Após a conclusão de “Três Graças”, a faixa do horário nobre dará espaço para “Quem Ama Cuida”, nova novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que estreará na segunda-feira, dia 18 de maio.