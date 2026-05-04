Ronald Sotto celebra avanço da representatividade negra na TV

Ator de Nova Iguaçu Brilha na TV como Protagonista de ‘A Nobreza do Amor’

Ronald Sotto, um ator de 27 anos natural de Nova Iguaçu, vive um momento especial em sua carreira ao interpretar o personagem Tonho, um trabalhador rural, na novela “A Nobreza do Amor”. A trama se passa no interior do Brasil nos anos 1920 e marca a estreia de Sotto como protagonista em uma novela das seis da TV Globo.

O papel de Tonho é muito significativo para Sotto, que desde pequeno não via muitos rostos negros em papéis centrais na televisão. Na novela, o personagem é descrito como um homem honesto e trabalhador, enfrentando desafios cotidianos e emocionais ao longo da história. Sotto expressa a importância de contar histórias que vão além do sofrimento histórico, trazendo personagens negros com experiências ricas e diversas.

“Estamos sendo capazes de contar uma história que apresenta novas referências culturais e personagens com profundidade”, afirmou o ator. A relação de Tonho com os outros personagens e os conflitos que enfrenta são essenciais para o enredo, mostrando sua determinação e integridade.

Recentemente, Sotto tem percebido o impacto que seu papel causa nas pessoas. Ele, que é naturalmente reservado, está se adaptando ao reconhecimento nas ruas. O carinho do público tem sido uma motivação para ele, que afirma: “Tonho está tocando o coração das pessoas com sua história”.

Antes da atuação, Sotto tinha outros planos. Na juventude, ele treinava no Boavista, um clube que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e o Carioca, e pensou em seguir carreira no futebol. No entanto, sua trajetória mudou em 2019, quando participou da novela “Malhação: Toda Forma de Amar”, interpretando o personagem Camelo. Desde então, atuou em outras produções, como “Últimas Férias” e “Os Donos do Jogo”.

A jornada de Ronald Sotto, da Baixada Fluminense ao papel de protagonista em uma novela importante, é a prova de sua dedicação e talento. Agora, ele vê o futuro na televisão como uma oportunidade de continuar contando histórias impactantes e relevantes.