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Números consolidados de 4 de maio de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 04/05/2026
confira os números consolidados de 04/05/2026

Audiência na Televisão: ‘Três Graças’ Alcança Novo Recorde

Na última segunda-feira, 4 de maio de 2026, a novela “Três Graças” conseguiu um destaque significativo no cenário da televisão, atingindo 28,2 pontos de audiência. Esse desempenho marca um novo recorde para a trama, que tem conquistado a atenção dos telespectadores.

Enquanto isso, o programa “Galvão F.C.” obteve uma posição favorável ao SBT, alcançando a vice-liderança na audiência. Essa melhoria nas cifras se deve, em parte, à queda de audiência de um reality show exibido pela Record, que não conseguiu atrair o mesmo público de antes.

Por outro lado, o programa “Fala Brasil”, que costuma ter uma boa audiência, registrou a sua pior média do ano, mostrando uma diminuição no interesse dos telespectadores. Da mesma forma, o “Melhor da Tarde”, que vinha apresentando uma estabilidade, também enfrentou uma queda no número de visualizações.

A seguir, confira as médias de audiência dos programas exibidos nesse dia:

  • Globo:

    • Bom Dia SP: 8,1
    • Bom Dia Brasil: 8,4
    • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
    • Mais Você: 6,7
    • SP1: 9,2
    • Globo Esporte: 9,2
    • Jornal Hoje: 10,3
    • Edição Especial: Além do Tempo: 10,8
    • Edição Especial: Terra Nostra: 11,8
    • Sessão da Tarde: 9,1
    • SPTV: 11,0
    • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,8
    • A Nobreza do Amor: 18,7
    • SP2: 21,8
    • Coração Acelerado: 22,6
    • Jornal Nacional: 25,6
    • Três Graças: 27,4
    • Guerreiros do Sol: 16,3
    • Tela Quente: 10,1
    • Jornal da Globo: 7,7

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,3
    • Balanço Geral Manhã II: 1,7
    • Fala Brasil: 2,1
    • Hoje em Dia: 2,6
    • Balanço Geral SP: 4,6
    • Cidade Alerta SP: 7,2
    • Jornal da Record: 7,1

  • SBT:

    • Primeiro Impacto: 2,5
    • Programa do Ratinho: 3,2
    • Galvão F.C.: 2,7
    • The Noite: 1,7

  • Band:

    • Jogo Aberto: 1,2
    • Brasil Urgente: 2,1
    • Jornal da Band: 2,9

Os números de audiência refletem uma medição realizada na Grande São Paulo. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são fundamentais para o mercado publicitário, que usa essas informações para planejar investimentos em anúncios.

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