Números consolidados de 4 de maio de 2026

Audiência na Televisão: ‘Três Graças’ Alcança Novo Recorde

Na última segunda-feira, 4 de maio de 2026, a novela “Três Graças” conseguiu um destaque significativo no cenário da televisão, atingindo 28,2 pontos de audiência. Esse desempenho marca um novo recorde para a trama, que tem conquistado a atenção dos telespectadores.

Enquanto isso, o programa “Galvão F.C.” obteve uma posição favorável ao SBT, alcançando a vice-liderança na audiência. Essa melhoria nas cifras se deve, em parte, à queda de audiência de um reality show exibido pela Record, que não conseguiu atrair o mesmo público de antes.

Por outro lado, o programa “Fala Brasil”, que costuma ter uma boa audiência, registrou a sua pior média do ano, mostrando uma diminuição no interesse dos telespectadores. Da mesma forma, o “Melhor da Tarde”, que vinha apresentando uma estabilidade, também enfrentou uma queda no número de visualizações.

A seguir, confira as médias de audiência dos programas exibidos nesse dia:

Globo: Bom Dia SP: 8,1 Bom Dia Brasil: 8,4 Encontro com Patrícia Poeta: 6,8 Mais Você: 6,7 SP1: 9,2 Globo Esporte: 9,2 Jornal Hoje: 10,3 Edição Especial: Além do Tempo: 10,8 Edição Especial: Terra Nostra: 11,8 Sessão da Tarde: 9,1 SPTV: 11,0 Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,8 A Nobreza do Amor: 18,7 SP2: 21,8 Coração Acelerado: 22,6 Jornal Nacional: 25,6 Três Graças: 27,4 Guerreiros do Sol: 16,3 Tela Quente: 10,1 Jornal da Globo: 7,7

Record: Balanço Geral Manhã: 1,3 Balanço Geral Manhã II: 1,7 Fala Brasil: 2,1 Hoje em Dia: 2,6 Balanço Geral SP: 4,6 Cidade Alerta SP: 7,2 Jornal da Record: 7,1

SBT: Primeiro Impacto: 2,5 Programa do Ratinho: 3,2 Galvão F.C.: 2,7 The Noite: 1,7

Band: Jogo Aberto: 1,2 Brasil Urgente: 2,1 Jornal da Band: 2,9



Os números de audiência refletem uma medição realizada na Grande São Paulo. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são fundamentais para o mercado publicitário, que usa essas informações para planejar investimentos em anúncios.