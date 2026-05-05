Números consolidados de 4 de maio de 2026
Audiência na Televisão: ‘Três Graças’ Alcança Novo Recorde
Na última segunda-feira, 4 de maio de 2026, a novela “Três Graças” conseguiu um destaque significativo no cenário da televisão, atingindo 28,2 pontos de audiência. Esse desempenho marca um novo recorde para a trama, que tem conquistado a atenção dos telespectadores.
Enquanto isso, o programa “Galvão F.C.” obteve uma posição favorável ao SBT, alcançando a vice-liderança na audiência. Essa melhoria nas cifras se deve, em parte, à queda de audiência de um reality show exibido pela Record, que não conseguiu atrair o mesmo público de antes.
Por outro lado, o programa “Fala Brasil”, que costuma ter uma boa audiência, registrou a sua pior média do ano, mostrando uma diminuição no interesse dos telespectadores. Da mesma forma, o “Melhor da Tarde”, que vinha apresentando uma estabilidade, também enfrentou uma queda no número de visualizações.
A seguir, confira as médias de audiência dos programas exibidos nesse dia:
Globo:
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 8,4
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
- Mais Você: 6,7
- SP1: 9,2
- Globo Esporte: 9,2
- Jornal Hoje: 10,3
- Edição Especial: Além do Tempo: 10,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,8
- Sessão da Tarde: 9,1
- SPTV: 11,0
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,8
- A Nobreza do Amor: 18,7
- SP2: 21,8
- Coração Acelerado: 22,6
- Jornal Nacional: 25,6
- Três Graças: 27,4
- Guerreiros do Sol: 16,3
- Tela Quente: 10,1
- Jornal da Globo: 7,7
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã II: 1,7
- Fala Brasil: 2,1
- Hoje em Dia: 2,6
- Balanço Geral SP: 4,6
- Cidade Alerta SP: 7,2
- Jornal da Record: 7,1
SBT:
- Primeiro Impacto: 2,5
- Programa do Ratinho: 3,2
- Galvão F.C.: 2,7
- The Noite: 1,7
Band:
- Jogo Aberto: 1,2
- Brasil Urgente: 2,1
- Jornal da Band: 2,9
Os números de audiência refletem uma medição realizada na Grande São Paulo. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são fundamentais para o mercado publicitário, que usa essas informações para planejar investimentos em anúncios.