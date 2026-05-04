Humberto Martins troca Globo por Record em nova série bíblica

Humberto Martins, conhecido ator brasileiro, vai voltar a atuar na televisão aberta após mais de 30 anos, fora da Rede Globo. Ele assinou um contrato com a Record para interpretar o rei Senaqueribe na série bíblica intitulada “A Ira do Herdeiro”. As gravações da produção devem começar ainda este mês.

A série será produzida pela Seriella Productions, responsável por diversas novelas e séries bíblicas do canal. Carlos Manga Jr., que também tem experiência na Globo, está à frente da direção-geral e foi contratado com a intenção de trazer atores que normalmente não participam desse tipo de produção.

No enredo, Senaqueribe é retratado como um governante autoritário e com ambições expansivas. A sinopse revela que ele impõe silêncio e obediência, gerando temor entre as pessoas ao seu redor. A história foca no rei Manassés, que será interpretado pelo jovem Nicolas Vargas, e a série contará com um total de 20 episódios.

Além de Humberto Martins, o elenco também contará com Virginia Cavendish, Anderson Di Rizzi, Werner Schünemann, Miriam Freeland e Cláudio Gabriel. A inclusão de atores menos comuns no circuito de produções bíblicas destaca a intenção da Record de diversificar sua programação e alcançar um público mais amplo.

“A Ira do Herdeiro” não será apenas exibida na televisão, mas também estará disponível no streaming pelo Disney+, o que ampliará sua audiência além da parcela tradicional de telespectadores da Record.

Humberto Martins é reconhecido por seu trabalho em novelas populares como “Quatro por Quatro”, “Uga Uga”, “Caminho das Índias” e “Travessia”, além de suas aparições mais recentes, como no especial “Fábrica de Sonhos” em 2025. A carreira do ator teve início na Rede Manchete, na qual participou da novela “Olho por Olho”. Agora, quase 40 anos depois, ele retorna a uma produção fora da emissora que o consagrou nacionalmente.