Números consolidados de 1º de maio de 2026

Na última sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, os dados de audiência mostraram mudanças significativas na programação das emissoras brasileiras. O programa “Casa do Patrão” enfrentou forte rejeição, resultando em uma melhora nos números do “Programa do Ratinho”, que alcançou a vice-liderança de audiência.

Na Band, a novela “Dona Beja” teve desempenho fraco, fazendo a emissora se aproximar do traço, uma medida de audiência que indica uma situação delicada em relação à quarta colocação.

Enquanto isso, a reprise de “Avenida Brasil”, exibida pelo “Vale a Pena Ver de Novo”, continua a apresentar baixos índices de audiência. Por outro lado, a novela “Jesus” não registrou números impressionantes, mas conseguiu se manter à frente do programa “Fofocalizando”.

A seguir, estão os números consolidados de audiência das principais emissoras no dia citado:

Rede Globo:

“Bom Dia SP”: 6,3

“Bom Dia Brasil”: 7,8

“Encontro com Patrícia Poeta”: 7,3

“Mais Você”: 7,2

“SP1”: 9,2

“Globo Esporte”: 9,2

“Jornal Hoje”: 10,6

“Edição Especial: Além do Tempo”: 10,7

“Edição Especial: Terra Nostra”: 10,9

“Sessão da Tarde: Pica-Pau – O Filme”: 10,7

“Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 12,4

“A Nobreza do Amor”: 15,7

“SP2”: 17,7

“Coração Acelerado”: 17,9

“Jornal Nacional”: 21,3

“Três Graças”: 22,2

“Guerreiros do Sol”: 15,0

“Globo Repórter”: 11,3

“Jornal da Globo”: 7,9

“A Nobreza do Amor” (reapresentação): 6,3

“Coração Acelerado” (reapresentação): 5,3

“Comédia na Madruga: Vai Que Cola”: 4,0

“Corujão: O Silêncio da Chuva”: 3,2

“Corujão: Aventura dos Sete Mares”: 3,0

Record TV:

“Balanço Geral Manhã”: 0,9

“Balanço Geral Manhã II”: 1,2

“Balanço Geral Manhã SP”: 1,7

“Fala Brasil”: 2,3

“Hoje em Dia”: 3,2

“Balanço Geral SP”: 4,2

“Igreja Universal”: 4,4

“Balanço Geral SP”: 4,7

“Jesus”: 3,3

“Cidade Alerta”: 2,8

“Cidade Alerta II”: 5,1

“Cidade Alerta SP”: 5,5

“Jornal da Record”: 5,8

“Coração de Mãe”: 5,1

“Reis – A Sucessão”: 3,4

“Casa do Patrão”: 3,2

“Quilos Mortais”: 2,7

“Jornal da Record 24h”: 2,0

SBT:

“Se Liga, Brasil”: 1,3

“Se Liga, Brasil SP”: 1,7

“Primeiro Impacto”: 2,1

“Primeiro Impacto SP”: 2,3

“Chaves”: 2,4

“Meu Coração é Teu”: 2,2

“Fofocalizando”: 2,2

“Sortilégio”: 2,3

“Aqui Agora”: 2,3

“SBT Brasil”: 3,1

“Domênica Montero”: 2,9

“Programa do Ratinho”: 3,6

“Impuros”: 2,4

“The Noite”: 1,8

“Operação Mesquita”: 1,3

“Notícias Impressionantes”: 1,1

“SBT Notícias”: 1,3

Band:

“AgroBand”: 0,1

“BandSports News”: 0,2

“Bora Brasil”: 0,4

“Jogo Aberto”: 1,4

“Jogo Aberto SP”: 1,8

“Os Donos da Bola”: 1,6

“Melhor da Tarde”: 1,3

“Brasil Urgente”: 2,2

“Brasil Urgente SP”: 2,6

“Jornal da Band”: 3,0

“Guerra das Rosas”: 1,2

“Show da Fé”: 0,3

“Planeta Selvagem”: 0,5

“Dona Beja”: 0,4

“Jornal da Noite”: 0,4

“Esporte Total”: 0,8

“Fórmula Band”: 0,5

RedeTV!:

“A Hora do Zap” (reapresentação): 0,0

“Bola na Rede”: 0,0

“Fica com a Gente”: 0,1

“A Hora do Zap”: 0,0

“A Tarde é Sua”: 0,7

“Brasil do Povo”: 0,1

“RedeTV! News”: 0,2

“Show da Fé”: 0,2

“Rapidinhas da Fama”: 0,3

“TV Fama”: 0,8

“Operação de Risco” (reapresentação): 1,3

“Leitura Dinâmica”: 0,5

“Madrugada Animada”: 0,2

Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário para entender o alcance das emissoras.