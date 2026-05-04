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Números consolidados de 1º de maio de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 01/05/2026
confira os números consolidados de 01/05/2026

Na última sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, os dados de audiência mostraram mudanças significativas na programação das emissoras brasileiras. O programa “Casa do Patrão” enfrentou forte rejeição, resultando em uma melhora nos números do “Programa do Ratinho”, que alcançou a vice-liderança de audiência.

Na Band, a novela “Dona Beja” teve desempenho fraco, fazendo a emissora se aproximar do traço, uma medida de audiência que indica uma situação delicada em relação à quarta colocação.

Enquanto isso, a reprise de “Avenida Brasil”, exibida pelo “Vale a Pena Ver de Novo”, continua a apresentar baixos índices de audiência. Por outro lado, a novela “Jesus” não registrou números impressionantes, mas conseguiu se manter à frente do programa “Fofocalizando”.

A seguir, estão os números consolidados de audiência das principais emissoras no dia citado:

Rede Globo:

  • “Bom Dia SP”: 6,3
  • “Bom Dia Brasil”: 7,8
  • “Encontro com Patrícia Poeta”: 7,3
  • “Mais Você”: 7,2
  • “SP1”: 9,2
  • “Globo Esporte”: 9,2
  • “Jornal Hoje”: 10,6
  • “Edição Especial: Além do Tempo”: 10,7
  • “Edição Especial: Terra Nostra”: 10,9
  • “Sessão da Tarde: Pica-Pau – O Filme”: 10,7
  • “Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 12,4
  • “A Nobreza do Amor”: 15,7
  • “SP2”: 17,7
  • “Coração Acelerado”: 17,9
  • “Jornal Nacional”: 21,3
  • “Três Graças”: 22,2
  • “Guerreiros do Sol”: 15,0
  • “Globo Repórter”: 11,3
  • “Jornal da Globo”: 7,9
  • “A Nobreza do Amor” (reapresentação): 6,3
  • “Coração Acelerado” (reapresentação): 5,3
  • “Comédia na Madruga: Vai Que Cola”: 4,0
  • “Corujão: O Silêncio da Chuva”: 3,2
  • “Corujão: Aventura dos Sete Mares”: 3,0

Record TV:

  • “Balanço Geral Manhã”: 0,9
  • “Balanço Geral Manhã II”: 1,2
  • “Balanço Geral Manhã SP”: 1,7
  • “Fala Brasil”: 2,3
  • “Hoje em Dia”: 3,2
  • “Balanço Geral SP”: 4,2
  • “Igreja Universal”: 4,4
  • “Balanço Geral SP”: 4,7
  • “Jesus”: 3,3
  • “Cidade Alerta”: 2,8
  • “Cidade Alerta II”: 5,1
  • “Cidade Alerta SP”: 5,5
  • “Jornal da Record”: 5,8
  • “Coração de Mãe”: 5,1
  • “Reis – A Sucessão”: 3,4
  • “Casa do Patrão”: 3,2
  • “Quilos Mortais”: 2,7
  • “Jornal da Record 24h”: 2,0

SBT:

  • “Se Liga, Brasil”: 1,3
  • “Se Liga, Brasil SP”: 1,7
  • “Primeiro Impacto”: 2,1
  • “Primeiro Impacto SP”: 2,3
  • “Chaves”: 2,4
  • “Meu Coração é Teu”: 2,2
  • “Fofocalizando”: 2,2
  • “Sortilégio”: 2,3
  • “Aqui Agora”: 2,3
  • “SBT Brasil”: 3,1
  • “Domênica Montero”: 2,9
  • “Programa do Ratinho”: 3,6
  • “Impuros”: 2,4
  • “The Noite”: 1,8
  • “Operação Mesquita”: 1,3
  • “Notícias Impressionantes”: 1,1
  • “SBT Notícias”: 1,3

Band:

  • “AgroBand”: 0,1
  • “BandSports News”: 0,2
  • “Bora Brasil”: 0,4
  • “Jogo Aberto”: 1,4
  • “Jogo Aberto SP”: 1,8
  • “Os Donos da Bola”: 1,6
  • “Melhor da Tarde”: 1,3
  • “Brasil Urgente”: 2,2
  • “Brasil Urgente SP”: 2,6
  • “Jornal da Band”: 3,0
  • “Guerra das Rosas”: 1,2
  • “Show da Fé”: 0,3
  • “Planeta Selvagem”: 0,5
  • “Dona Beja”: 0,4
  • “Jornal da Noite”: 0,4
  • “Esporte Total”: 0,8
  • “Fórmula Band”: 0,5

RedeTV!:

  • “A Hora do Zap” (reapresentação): 0,0
  • “Bola na Rede”: 0,0
  • “Fica com a Gente”: 0,1
  • “A Hora do Zap”: 0,0
  • “A Tarde é Sua”: 0,7
  • “Brasil do Povo”: 0,1
  • “RedeTV! News”: 0,2
  • “Show da Fé”: 0,2
  • “Rapidinhas da Fama”: 0,3
  • “TV Fama”: 0,8
  • “Operação de Risco” (reapresentação): 1,3
  • “Leitura Dinâmica”: 0,5
  • “Madrugada Animada”: 0,2

Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário para entender o alcance das emissoras.

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