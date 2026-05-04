Números consolidados de 1º de maio de 2026
Na última sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, os dados de audiência mostraram mudanças significativas na programação das emissoras brasileiras. O programa “Casa do Patrão” enfrentou forte rejeição, resultando em uma melhora nos números do “Programa do Ratinho”, que alcançou a vice-liderança de audiência.
Na Band, a novela “Dona Beja” teve desempenho fraco, fazendo a emissora se aproximar do traço, uma medida de audiência que indica uma situação delicada em relação à quarta colocação.
Enquanto isso, a reprise de “Avenida Brasil”, exibida pelo “Vale a Pena Ver de Novo”, continua a apresentar baixos índices de audiência. Por outro lado, a novela “Jesus” não registrou números impressionantes, mas conseguiu se manter à frente do programa “Fofocalizando”.
A seguir, estão os números consolidados de audiência das principais emissoras no dia citado:
Rede Globo:
- “Bom Dia SP”: 6,3
- “Bom Dia Brasil”: 7,8
- “Encontro com Patrícia Poeta”: 7,3
- “Mais Você”: 7,2
- “SP1”: 9,2
- “Globo Esporte”: 9,2
- “Jornal Hoje”: 10,6
- “Edição Especial: Além do Tempo”: 10,7
- “Edição Especial: Terra Nostra”: 10,9
- “Sessão da Tarde: Pica-Pau – O Filme”: 10,7
- “Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 12,4
- “A Nobreza do Amor”: 15,7
- “SP2”: 17,7
- “Coração Acelerado”: 17,9
- “Jornal Nacional”: 21,3
- “Três Graças”: 22,2
- “Guerreiros do Sol”: 15,0
- “Globo Repórter”: 11,3
- “Jornal da Globo”: 7,9
- “A Nobreza do Amor” (reapresentação): 6,3
- “Coração Acelerado” (reapresentação): 5,3
- “Comédia na Madruga: Vai Que Cola”: 4,0
- “Corujão: O Silêncio da Chuva”: 3,2
- “Corujão: Aventura dos Sete Mares”: 3,0
Record TV:
- “Balanço Geral Manhã”: 0,9
- “Balanço Geral Manhã II”: 1,2
- “Balanço Geral Manhã SP”: 1,7
- “Fala Brasil”: 2,3
- “Hoje em Dia”: 3,2
- “Balanço Geral SP”: 4,2
- “Igreja Universal”: 4,4
- “Balanço Geral SP”: 4,7
- “Jesus”: 3,3
- “Cidade Alerta”: 2,8
- “Cidade Alerta II”: 5,1
- “Cidade Alerta SP”: 5,5
- “Jornal da Record”: 5,8
- “Coração de Mãe”: 5,1
- “Reis – A Sucessão”: 3,4
- “Casa do Patrão”: 3,2
- “Quilos Mortais”: 2,7
- “Jornal da Record 24h”: 2,0
SBT:
- “Se Liga, Brasil”: 1,3
- “Se Liga, Brasil SP”: 1,7
- “Primeiro Impacto”: 2,1
- “Primeiro Impacto SP”: 2,3
- “Chaves”: 2,4
- “Meu Coração é Teu”: 2,2
- “Fofocalizando”: 2,2
- “Sortilégio”: 2,3
- “Aqui Agora”: 2,3
- “SBT Brasil”: 3,1
- “Domênica Montero”: 2,9
- “Programa do Ratinho”: 3,6
- “Impuros”: 2,4
- “The Noite”: 1,8
- “Operação Mesquita”: 1,3
- “Notícias Impressionantes”: 1,1
- “SBT Notícias”: 1,3
Band:
- “AgroBand”: 0,1
- “BandSports News”: 0,2
- “Bora Brasil”: 0,4
- “Jogo Aberto”: 1,4
- “Jogo Aberto SP”: 1,8
- “Os Donos da Bola”: 1,6
- “Melhor da Tarde”: 1,3
- “Brasil Urgente”: 2,2
- “Brasil Urgente SP”: 2,6
- “Jornal da Band”: 3,0
- “Guerra das Rosas”: 1,2
- “Show da Fé”: 0,3
- “Planeta Selvagem”: 0,5
- “Dona Beja”: 0,4
- “Jornal da Noite”: 0,4
- “Esporte Total”: 0,8
- “Fórmula Band”: 0,5
RedeTV!:
- “A Hora do Zap” (reapresentação): 0,0
- “Bola na Rede”: 0,0
- “Fica com a Gente”: 0,1
- “A Hora do Zap”: 0,0
- “A Tarde é Sua”: 0,7
- “Brasil do Povo”: 0,1
- “RedeTV! News”: 0,2
- “Show da Fé”: 0,2
- “Rapidinhas da Fama”: 0,3
- “TV Fama”: 0,8
- “Operação de Risco” (reapresentação): 1,3
- “Leitura Dinâmica”: 0,5
- “Madrugada Animada”: 0,2
Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário para entender o alcance das emissoras.