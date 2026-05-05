Globo atualiza identidade visual do ‘Encontro’ e ‘Mais Você’

A TV Globo está mudando sua estratégia para os programas matinais, buscando dar mais espaço ao entretenimento e reduzir a ênfase no jornalismo. O programa ‘Encontro’, que mantém uma média de 7 pontos e é líder de audiência nas manhãs, foi um dos responsáveis por essa decisão. A emissora renovou o contrato da apresentadora Patrícia Poeta até o final de 2027. Se cumprir o contrato, Patrícia celebrará 27 anos de trabalho na Globo, onde começou em 2000, apresentando a previsão do tempo em telejornais.

A mudança nos matinais vem acompanhada de uma reformulação silenciosa. Tarjas que mostravam a hora e a previsão do tempo foram removidas dos programas ‘Encontro’ e ‘Mais Você’. No lugar, foram colocados cartões que mostram apenas o conteúdo que está sendo exibido naquele momento. Essa mudança não é apenas estética; dentro da Globo, há uma percepção de que ‘Encontro’ e ‘Mais Você’ têm um tom excessivamente jornalístico e carecem de um apelo mais voltado ao público feminino. Assim, a intenção é realinhar esses programas para que fiquem mais focados em entretenimento.

Atualmente, enquanto o ‘Encontro’ se mantém firme na liderança, o ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga, enfrenta um período de instabilidade desde o término do ‘Big Brother Brasil 26’. Embora também seja líder de audiência, o programa chegou a marcar 10 pontos em algumas edições, mas recentemente caiu para menos de 6 pontos, ficando atrás do ‘Encontro’, que é exibido antes dele na programação.

Patrícia Poeta, que continua sendo uma figura central nos matinais da Globo, não só comanda o ‘Encontro’ no estúdio, mas também faz aparições pelo Brasil, algo que a emissora considera importante para o valor comercial do programa. Esse envolvimento foi um dos fatores que contribuíram para a decisão de estender seu contrato por mais dois anos.