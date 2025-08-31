Série do SBT discute amor e autonomia na terceira idade

O SBT comemora seus 44 anos com uma programação especial em setembro. De 1º a 5, a emissora exibirá a minissérie “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”, que junta drama e humor em uma trama familiar. Os episódios vão ao ar sempre às 17h45, no horário de Brasília.

A minissérie foi escrita por Alexandre Teixeira e dirigida por João Batista, com supervisão de Rica Mantoanelli. O elenco conta com nomes conhecidos, incluindo Stella Miranda, Joaquim Lopes, Lidi Lisboa, Mariana Molina, Ju Knust e muitos outros. Além deles, estão participando na produção Patricia Abravanel, Juliano Laham e uma série de novos talentos.

A história gira em torno de Dona Maria, uma mulher prestes a fazer 70 anos, que sempre foi a base da família. Viúva de Alberto, ela criou os filhos Nelson, Marcela e Beatriz sozinha e tem um vínculo especial com a neta Lucinha, que possui síndrome de Down. A trama começa a se complicar quando Dona Maria recebe um diagnóstico de demência. A situação leva os filhos a decidirem compartilhar os cuidados com a mãe, o que provoca antigos ressentimentos e revela como as responsabilidades são desiguais entre eles.

Além dos filhos e da neta, a narrativa destaca a vizinha Tina, que é uma amiga próxima, e os jovens Michele, que está em Portugal, e Cadu, um estudante que é amigo de Clarice. Personagens como João Freire, namorado de Lucinha, e o policial Daniel Estevão também desempenham papéis importantes na história.

Ao longo dos episódios, Dona Maria passa por momentos de clareza e confusão. Em um momento-chave, ela revela à família o desejo de viver em uma casa de repouso para não ser um fardo para os filhos. Essa escolha gera desespero e provoca uma autoanálise profunda entre os familiares, levantando questões sobre amor, memória, autonomia e os ciclos da vida.

Com um enfoque realista e emocional, “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?” busca fazer o público refletir sobre os desafios do envelhecimento e a importância dos laços familiares. A minissérie promete tocar o coração dos telespectadores e abrir espaço para discussões sobre situações delicadas que muitas famílias enfrentam no cotidiano.

A estreia está marcada para o dia 1º de setembro, com as exibições seguindo até o dia 5, sempre às 17h45.