Ferette preso e doente após sete anos em ‘Três Graças’

Na reta final da novela das 9h, o vilão Ferette, interpretado por Murilo Benício, enfrenta um desfecho trágico. Após suas tentativas de acabar com a Fundação Três Graças e eliminar a protagonista, ele termina a história preso e debilitado. A cena ocorre sete anos após eventos marcantes da trama, mostrando Ferette na fila para receber medicamentos da própria fundação que ele tentou destruir.

A jornada do vilão rumo à prisão começa com a queda de outros personagens vilanescos. Lorena, vivida por Alanis Guillen, entra com um processo de despejo contra a família de Ferette. Em seguida, Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, e Zenilda, por Andréia Horta, reúnem provas contra ele e o denunciam. Com uma ordem de prisão emitida, Ferette se torna foragido e se esconde na comunidade da Chacrinha, onde recebe ajuda temporária de Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski.

Enquanto isso, Ferette descobre que Arminda, papel de Grazi Massafera, o traiu com Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. Esse personagem, dono de um ferro-velho, havia roubado uma fortuna que Bagdá, o personagem de Xamã, devolveu à fundação. Sentindo-se abandonada, Arminda decide roubar o dinheiro de uma estátua e tentar fugir. No entanto, ela atropela e mata Lucélia, sendo imediatamente presa.

Em um movimento desesperado, Ferette convence Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, a sequestrar Gerluce, presidente da fundação. Durante uma chamada de vídeo pressentida como uma armadilha, a presidente vai ao cativeiro. Antes que Ferette possa atirar, Paulinho, interpretado por Romulo Estrela, dispara e o vilão é baleado e preso ao lado de Samira.

A novela “Três Graças” deve encerrar com cerca de 22,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Embora esse número esteja abaixo da média histórica, a produção conseguiu prêmios e repercussão nas redes sociais. O último capítulo está agendado para 15 de outubro e, em 18 de maio, a nova trama “Quem Ama Cuida” assumirá o horário nobre.