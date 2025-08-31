Autônomos têm direito a pensão e auxílio-doença; saiba como

A vida de quem trabalha de forma autônoma pode ter suas vantagens, mas é importante saber que também existe segurança. Por exemplo, quem é autônomo pode ter acesso ao auxílio-doença, um benefício oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além desse, há outros benefícios que podem ajudar bastante quem atua fora do regime CLT.

Para conseguir o auxílio-doença, é necessário ter feito contribuições ao INSS e cumprir alguns requisitos. Isso vale para diversas categorias de trabalhadores autônomos, como pintores, eletricistas, síndicos ou aqueles que atuam na área rural. Portanto, mesmo que você não tenha um patrão, ainda é possível garantir essa segurança.

Como conseguir

Se você é autônomo e deseja solicitar o auxílio-doença, o primeiro passo é se inscrever no INSS. Isso pode ser feito ligando para o número 135 ou, de forma mais prática, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Uma vez lá, selecione a opção “Inscrever no INSS”. Em seguida, é só acessar a opção “Cidadão”.

Ao clicar em “Inscrição”, você deve selecionar “Filiado”. É preciso ter em mãos documentos como CPF, RG e, caso tenha, a documentação do trabalho, como a carteira de motorista. Além disso, mesmo sendo autônomo, você também pode ter direito ao salário-maternidade e à aposentadoria. O auxílio-doença é uma possibilidade, assim como o auxílio-acidente, e, se precisar, a pensão por morte está disponível para dependentes.

De acordo com o INSS, o valor da contribuição mensal não está atrelado ao que você ganha, e sim à sua escolha. Para quem quer garantir aposentadoria por idade, a contribuição de 11% do salário mínimo é suficiente. Atualmente, esse valor mensal fica em torno de R$ 155,32.

Para quem pretende aumentar o valor da aposentadoria, existe uma contribuição de 20%, que permite alcançar até o teto de R$ 7.786,02. Isso resulta em um pagamento que varia entre R$ 282,40 e R$ 1.557 mensais. Já os Microempreendedores Individuais (MEI) têm um desconto fixo de 5% sobre o salário mínimo, totalizando cerca de R$ 70,60.

Contribuir corretamente é fundamental para que um autônomo consiga não apenas o auxílio-doença, mas também outros benefícios do INSS. É importante analisar qual é a melhor opção para a sua realidade e realizar os pagamentos mensais para garantir sua segurança e tranquilidade.