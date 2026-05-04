RedeTV! encerra parceria com Ibope e muda método de audiência

A televisão brasileira passou por uma importante mudança neste mês de maio, quando a RedeTV! anunciou o fim de sua parceria com o Ibope, um instituto que mediava a audiência das emissoras há 26 anos. Essa decisão marca a primeira vez que uma emissora nacional de grande alcance rompe com o Ibope, levantando questões sobre a eficácia dos métodos tradicionais de medição de audiência.

O rompimento não foi uma surpresa, pois durante meses, a equipe responsável pelo mercado da RedeTV! havia solicitado ao Ibope melhorias na maneira como a audiência era medida. Executivos da emissora criticavam a metodologia antiga, considerada ineficiente para refletir o cenário atual da televisão. Entretanto, quando o Ibope não atendeu a essas demandas e ainda sugeriu um aumento nos custos do serviço, a decisão de cancelar o contrato se tornou inevitável.

Com o término da parceria, a RedeTV! perdeu acesso aos dados de audiência em tempo real, que antes eram divulgados no dia seguinte à exibição dos programas. Diferente de algumas afiliadas da Globo, que também se desligaram do Ibope mas mantiveram parte das medições, a RedeTV! encerrou todos os serviços com o instituto.

A emissora adotará agora uma nova abordagem para medir seu desempenho. Em vez de depender apenas das audiências tradicionais, a RedeTV! começará a usar critérios mais amplos, que incluirão dados sobre visualizações em plataformas digitais e a eficácia das campanhas publicitárias. Essa mudança é respaldada por informações que mostram que, em algumas situações, os resultados comerciais de seus programas podem ser melhores do que outros com maiores índices de audiência no Ibope, como as atrações do SBT.

Embora a RedeTV! tenha sido a primeira a romper com o Ibope, outras emissoras, como o SBT e a Record, também expressaram insatisfação com o instituto e não descartam seguir um caminho similar. Em comunicado, a RedeTV! afirmou que busca novas formas de mensurar audiência que melhor captem o alcance e o desempenho de seus conteúdos.

O Ibope, por sua vez, tem uma longa história no Brasil, enfrentando tentativas de concorrência ao longo de 30 anos, mas nunca conseguiu perder sua posição de liderança. Várias empresas, incluindo a GfK e a Nielsen, tentaram oferecer alternativas, mas acabaram se retirando do mercado devido ao alto custo de operação e à resistência das emissoras em adotar novas medições.

Essa dominação do Ibope foi tão forte que a palavra “Ibope” se tornou um termo comum na linguagem popular, usado para indicar popularidade ou aprovação, além de seu significado original ligado à medição de audiência na televisão. Com a saída da RedeTV!, o setor de TV está agora diante de um momento crucial para repensar suas práticas e estratégias de medição.