Yamaha atualiza YZ250 e YZ65 2026 com inovações off-road

A Yamaha do Brasil está trazendo novidades quentes para a galera que curte adrenalina no off-road! Para 2026, os modelos YZ250 e YZ65 vêm com tudo, e não é só no visual não! Esses lançamentos mostram o quanto a marca tá comprometida com o motocross e o enduro aqui no Brasil. E a melhor parte? Você já pode encontrar essas belezuras nas concessionárias Yamaha Racing Blue, aquelas que são um verdadeiro paraíso para os amantes da velocidade e as melhores peças.

Falando da YZ250, ela continua com seu motor 2 tempos de 250cc, que é um verdadeiro clássico. Agora com o sistema YPVS, que melhora a performance, entregando um torque e aceleração super lineares. Para quem tá começando, a YZ65, com seu motor de 65cc e também arrefecida a líquido, promete potência na medida certa para os jovens pilotos. Com câmbios de 5 e 6 marchas, essas motos se adaptam bem a qualquer pista que você enfrentar.

Um ponto positivo que todo piloto vai amar é o pacote de equipamentos. As suspensões KYB, que fazem maravilhas na YZ250, com 300 mm na frente e 315 mm atrás, garantem que você vai ter estabilidade mesmo nas trilhas mais complicadas. Já a YZ65 vem equipada com o sistema Monocross, perfeito para enfrentar os buracos sem perder a linha. Os freios a disco também são um show à parte, com respostas rápidas que fazem diferença na hora da manobra.

No visual, a YZ250 brilha com seu tom Icon Blue, e seus grafismos fazem qualquer fã de motocross sonhar. A YZ65, por sua vez, foi desenhada com os jovens em mente, mantendo a essência da linha adulta, mas com toques que vão ajudar quem tá aprendendo. A ergonomia é bem pensada, permitindo que o piloto fique na posição ideal para manobras precisas.

Os preços dessas máquinas refletem todo esse investimento em tecnologia. A YZ250 tá com preço sugerido de R$ 67.990,00 e a YZ65 por R$ 43.990,00, ambos valores com o frete a parte. A rede Yamaha Racing Blue garante que você vai ter assistência e peças sempre à mão, criando uma experiência incrível do início ao fim.

Outra coisa que impressiona é a estrutura das motos. A YZ250 é feita com um chassi leve em alumínio que proporciona agilidade nas curvas. Já a YZ65 tem um quadro de aço que oferece rigidez e estabilidade, perfeito para os pilotos que ainda estão pegando o jeito. E o melhor: ambas pensam na segurança e performance do piloto.

Essas novas motos são um sinal claro de que a Yamaha acredita no futuro do motocross aqui no Brasil, ajudando a formar novos talentos e mantendo a chama da cultura off-road acesa. As YZ250 e YZ65 são a escolha certa para quem quer acelerar com segurança e estilo nas pistas e trilhas do nosso país.