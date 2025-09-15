Números consolidados de 14 de setembro de 2025
No último domingo, 14 de setembro de 2025, o Programa Silvio Santos alcançou picos de 10 pontos de audiência, superando o Fantástico, um dos programas de maior prestígio da televisão brasileira. Essa performance destaca a força do apresentador no cenário da TV dominical.
Por outro lado, o programa Estrela da Casa enfrentou dificuldades, registrando sua pior média de público na temporada. O Domingos Legal, programa apresentado por Celso Portiolli, garantiu a vice-liderança ao atingir 9 pontos, sendo esse resultado o dobro da audiência da Record no mesmo horário, evidenciando uma forte competitividade entre as emissoras.
O quadro Apito Final apresentou resultados abaixo do esperado, terminando tecnicamente empatado com um humorístico da RedeTV!. Esses números ilustram a dinâmica das audiências televisivas, onde cada ponto pode representar uma grande diferença na disputa entre os canais.
Abaixo estão as audiências consolidadas do dia:
– Santa Missa em Seu Lar: 4,3
– Antena Paulista: 4,6
– Auto Esporte: 6,0
– Globo Rural: 8,5
– Viver Sertanejo: 10,0
– Esporte Espetacular: 8,3
– Brasileirão Feminino: Corinthians x Cruzeiro: 10,8
– Temperatura Máxima: Uncharted: 10,2
– Domingão com Huck: 10,2
– Bora pro Jogo: 11,4
– Brasileirão: Botafogo x São Paulo: 14,8
– Fantástico: 14,7
– Estrela da Casa: 8,2
– The Town: 6,3
– Domingo Maior: Rua Cloverfield, 10: 4,4
– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
Na Record, os programas tiveram as seguintes audiências:
– Desenhos Bíblicos: 2,1
– Record Teen: 1,6
– Eu, a Patroa e as Crianças: 2,2
– Todo Mundo Odeia o Chris: 2,4
– Game dos 100: 2,4
– Love & Dance: 2,8
– Acerte ou Caia!: 6,4
– Domingo Espetacular: 6,8
– Esporte Record: 2,5
– Chicago Med: 1,4
No SBT, destacaram-se:
– SBT Notícias Manhã: 2,1
– Domingo Legal: 6,1
– Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel: 7,8
Com relação ao desempenho de outros canais, foram registrados:
– Os Chocolix: 0,2
– O Diário de Mika: 0,2
– Manhã Melhor: 0,3
– Apito Final: 0,7
– Perrengue na Band: 1,5
Esses dados são medidos na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são importantes para as emissoras, sendo uma referência para o mercado publicitário, que acompanha de perto as tendências e preferências dos telespectadores.