Números consolidados de 14 de setembro de 2025

No último domingo, 14 de setembro de 2025, o Programa Silvio Santos alcançou picos de 10 pontos de audiência, superando o Fantástico, um dos programas de maior prestígio da televisão brasileira. Essa performance destaca a força do apresentador no cenário da TV dominical.

Por outro lado, o programa Estrela da Casa enfrentou dificuldades, registrando sua pior média de público na temporada. O Domingos Legal, programa apresentado por Celso Portiolli, garantiu a vice-liderança ao atingir 9 pontos, sendo esse resultado o dobro da audiência da Record no mesmo horário, evidenciando uma forte competitividade entre as emissoras.

O quadro Apito Final apresentou resultados abaixo do esperado, terminando tecnicamente empatado com um humorístico da RedeTV!. Esses números ilustram a dinâmica das audiências televisivas, onde cada ponto pode representar uma grande diferença na disputa entre os canais.

Abaixo estão as audiências consolidadas do dia:

– Santa Missa em Seu Lar: 4,3

– Antena Paulista: 4,6

– Auto Esporte: 6,0

– Globo Rural: 8,5

– Viver Sertanejo: 10,0

– Esporte Espetacular: 8,3

– Brasileirão Feminino: Corinthians x Cruzeiro: 10,8

– Temperatura Máxima: Uncharted: 10,2

– Domingão com Huck: 10,2

– Bora pro Jogo: 11,4

– Brasileirão: Botafogo x São Paulo: 14,8

– Fantástico: 14,7

– Estrela da Casa: 8,2

– The Town: 6,3

– Domingo Maior: Rua Cloverfield, 10: 4,4

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

Na Record, os programas tiveram as seguintes audiências:

– Desenhos Bíblicos: 2,1

– Record Teen: 1,6

– Eu, a Patroa e as Crianças: 2,2

– Todo Mundo Odeia o Chris: 2,4

– Game dos 100: 2,4

– Love & Dance: 2,8

– Acerte ou Caia!: 6,4

– Domingo Espetacular: 6,8

– Esporte Record: 2,5

– Chicago Med: 1,4

No SBT, destacaram-se:

– SBT Notícias Manhã: 2,1

– Domingo Legal: 6,1

– Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel: 7,8

Com relação ao desempenho de outros canais, foram registrados:

– Os Chocolix: 0,2

– O Diário de Mika: 0,2

– Manhã Melhor: 0,3

– Apito Final: 0,7

– Perrengue na Band: 1,5

Esses dados são medidos na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são importantes para as emissoras, sendo uma referência para o mercado publicitário, que acompanha de perto as tendências e preferências dos telespectadores.