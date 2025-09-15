Chevrolet avalia SUV compacto do Onix abaixo do Tracker

O mercado de SUVs compactos no Brasil vai ganhar um novo integrante da Chevrolet em 2026. Esse novo modelo, que é uma adaptação do Onix, promete preencher a lacuna entre o hatch e o Tracker, oferecendo um design diferenciado e dimensões que devem agradar a muitos motoristas. A competição vai ser acirrada com outros modelos como Fiat Pulse, Volkswagen Tera, Renault Kardian, Toyota Yaris Cross e Honda WR-V.

Recentemente, o SUV foi flagrado em testes nas ruas brasileiras. As imagens divulgadas pelo perfil @placaverde no Instagram mostram a carroceria definitiva, revelando um design que já dá uma ideia do que esperar. Na traseira, as lanternas horizontais têm um visual que lembra o Equinox EV, e a barra preta que atravessa a tampa do porta-malas dá um toque moderno.

Internamente, o novo modelo mantém a plataforma do Onix 2026, o que significa que teremos um cluster digital e uma central multimídia panorâmica bem legal, além de ar-condicionado digital nas versões mais equipadas. A lateral também é bem parecida com a do hatch, aproveitando as portas e formatos para reduzir os custos de produção — uma jogada inteligente.

### Design e Dimensões

Na parte da frente, o SUV segue a identidade visual dos últimos lançamentos da Chevrolet, com faróis duplos e luzes diurnas que dão um ar de sofisticação. O capô tem um formato robusto que imprime presença na estrada. E se você se preocupa com espaço, o porta-malas deve ter cerca de 350 litros, maior que o do Onix, competindo de igual para igual com seus rivais.

### Motorização

Sob o capô, a expectativa é de que o SUV utilize o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, já conhecido por oferecer até 121 cv e 16,8 kgfm de torque com etanol. Para quem gosta de ter opções, haverá versões com câmbio manual e automático. Existe ainda a possibilidade de uma versão aspirada do motor 1.0 aparecer nas configurações de entrada, garantindo que quem busca um modelo básico também tenha sua chance.

### Conforto e Segurança

O conjunto mecânico, incluindo a suspensão e distância entre-eixos, segue a famosa plataforma GEM do Onix, o que garante tanto economia de produção quanto eficiência no desenvolvimento. Com 2,55 metros de distância entre-eixos, o SUV promete um espaço interno confortável, ideal para quem faz longas viagens com a família ou tira um tempo para passear.

E não pode faltar segurança, né? O modelo contará com assistências ao condutor, como alerta de ponto cego e frenagem de emergência. Assim, você pode dirigir com mais tranquilidade, principalmente em cidades com muito trânsito. O visual robusto com toques do Equinox EV traz personalidade, fazendo com que o SUV se destaque do hatch.

A produção vai rolar em Gravataí (RS), pertinho do Onix e Onix Plus. A Chevrolet promete lanças versões de entrada que sejam acessíveis e também opções mais completas para quem quer algo mais sofisticado. O lançamento está previsto para o comecinho de 2026, e com tudo isso, as expectativas estão lá em cima!