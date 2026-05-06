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Record contrata Dudu Camargo para fortalecer audiência do SBT

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Record escala Dudu Camargo para tentar reagir ao crescimento do SBT
Record escala Dudu Camargo para tentar reagir ao crescimento do SBT

Um ex-participante de ‘A Fazenda 17’, Dudu, vai assumir o comando do programa ‘Balanço Geral Manhã’ durante as férias de Willian Leite. Esta mudança acontece em um momento em que a concorrência entre as emissoras está acirrada, especialmente nas manhãs. Recentemente, o SBT tem se aproximado da Record na audiência matinal, com a diferença de pontos de audiência caindo para menos de um ponto.

Na última medição, durante a manhã, o ‘Se Liga Brasil’, apresentado por Thiago Gardinali no SBT, registrou uma média de 2,1 pontos, enquanto o ‘Balanço Geral Manhã’ fez 1,9 ponto. A Globo continua na liderança com 7,0 pontos, mostrando que o horário matinal é bastante disputado.

A situação despertou preocupação na direção da Record, que decidiu escalar Dudu, o vencedor de ‘A Fazenda 17’, para tentar reverter essa tendência de queda. Desde que deixou o reality show, Dudu tem aparecido em vários programas da Record, como ‘Domingo Espetacular’ e ‘Fala Brasil’. Agora, ele terá a chance de comandar um telejornal, um papel que pode se tornar permanente se conseguir aumentar a audiência do ‘Balanço Geral Manhã’.

Cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados, que é um dado importante para as negociações publicitárias. Portanto, o desempenho de Dudu nesse novo desafio poderá impactar diretamente na estratégia da emissora para atrair mais anunciantes e audiência. Se ele conseguir aumentar o público, a possibilidade de se tornar o âncora fixo do telejornal matinal da Record poderá se concretizar.

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