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números consolidados de 5 de maio de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 05/05/2026
confira os números consolidados de 05/05/2026

Na última terça-feira, dia 5 de maio de 2026, as novelas da Globo apresentaram uma queda significativa na audiência, em um dia normalmente forte para a emissora. As produções “Além do Tempo” e “A Nobreza do Amor” foram as que sofreram as maiores perdas. Após ter batido recordes de audiência recentemente, a novela “Três Graças” também teve um recuo de mais de 2 pontos.

Em contrapartida, a transmissão da UEFA Champions League no SBT trouxe bons resultados para a emissora, que alcançou picos de 6,6 pontos, superando a Record e garantindo a vice-liderança isolada na classificação geral.

No mesmo dia, a série “Casa do Patrão” da Record enfrentou forte concorrência e apresentou uma queda acentuada em sua audiência, perdendo para a “Copa Sul-Americana”. Enquanto isso, a RedeTV! não conseguiu registrar números significativos com seu humorístico “Te Peguei”, que manteve uma audiência muito baixa.

Os dados da audiência dessa terça-feira foram os seguintes:

– “Bom Dia SP”: 8,0 pontos
– “Bom Dia Brasil”: 7,3 pontos
– “Encontro com Patrícia Poeta”: 6,2 pontos
– “Mais Você”: 6,6 pontos
– “SP1”: 9,0 pontos
– “Globo Esporte”: 9,9 pontos
– “Jornal Hoje”: 10,1 pontos
– “Edição Especial: Além do Tempo”: 9,9 pontos
– “Edição Especial: Terra Nostra”: 10,6 pontos
– “Sessão da Tarde: A Caminho de Casa”: 8,5 pontos
– “SPTV”: 10,7 pontos
– “Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 13,6 pontos
– “A Nobreza do Amor”: 17,7 pontos
– “SP2”: 19,6 pontos
– “Coração Acelerado”: 20,8 pontos
– “Jornal Nacional”: 24,4 pontos
– “Três Graças”: 24,9 pontos
– “Guerreiros do Sol”: 14,0 pontos
– “Lady Night”: 9,0 pontos
– “Jornal da Globo”: 6,2 pontos
– “A Nobreza do Amor (reapresentação)”: 4,6 pontos
– “Coração Acelerado (reapresentação)”: 4,2 pontos
– “Comédia na Madruga: Vai Que Cola”: 3,5 pontos
– “Hora 1”: 4,0 pontos

Além disso, a Record apresentou os seguintes números:

– “Balanço Geral Manhã”: 1,4 ponto
– “Fala Brasil”: 2,3 pontos
– “Hoje em Dia”: 2,8 pontos
– “Balanço Geral SP”: 5,0 pontos
– “Cidade Alerta SP”: 7,2 pontos
– “Jornal da Record”: 7,0 pontos
– “Casa do Patrão”: 3,0 pontos

No SBT, a audiência foi a seguinte:

– “Se Liga, Brasil”: 1,6 ponto
– “Primeiro Impacto”: 2,0 pontos
– “Champions: Arsenal x Atlético de Madrid”: 4,9 pontos
– “Copa Sul-Americana: Recoleta x Santos”: 5,8 pontos
– “Programa do Ratinho”: 3,7 pontos

Por fim, em relação à Band, os dados foram:

– “Jogo Aberto”: 1,6 ponto
– “Brasil Urgente”: 2,1 pontos
– “Jornal da Band”: 3,2 pontos

Os números de audiência analisados são referentes à medição realizada na Grande São Paulo. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados nessa região, servindo como referência importante para o mercado publicitário.

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