Naiara Azevedo e Luan Pereira no júri da ‘Dupla do Brasil’

Neste sábado, dia 9, o programa Caldeirão com Mion apresenta a primeira etapa de mata-mata da competição Dupla do Brasil. Após a formação das duplas na semana anterior, os participantes enfrentam um novo desafio: transformar clássicos do rock nacional em versões sertanejas.

As duplas que se apresentam são Priscila e Luana, Rony e Brunno, Peddro Henrique e Luciano, Bruno e Zevedo, Ashley e Paixão, e Jessika Dionízio e Célia Damião. Durante a semana, elas se dedicaram a ensaiar, estudar as letras e aperfeiçoar o entrosamento vocal para a apresentação.

O repertório inclui músicas de artistas conhecidos, como Pitty e Ultraje a Rigor. Os participantes precisam adaptar o estilo dessas canções, garantindo que suas interpretações sejam convincentes. Para continuar na disputa, cada dupla deverá impressionar o júri com sua performance e a nova abordagem das músicas no palco.

O júri será composto pelo produtor musical Eduardo Pepato e pelos cantores Naiara Azevedo e Luan Pereira. Além de avaliar as apresentações, Naiara e Luan também farão uma performance de sucessos de suas carreiras e participarão de um dueto especial para o público.

O programa ainda contará com um segmento especial chamado Questionário Mionzeira, gravado na casa do artista Ronnie Von. Durante a conversa, Marcos Mion revisita momentos significativos da carreira e da vida pessoal de Ronnie, que é reconhecido por sua contribuição à música, à atuação e à apresentação de programas de TV.

Na dinâmica do quadro, Ronnie responderá a perguntas diretas, compartilhando lembranças e histórias de sua trajetória.

Caldeirão com Mion é uma produção dos Estúdios Globo, apresentado por Marcos Mion e com direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, com direção de gênero de Monica Almeida.