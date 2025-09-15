Yamaha apresenta TT-R 230 2026 no Brasil por R$ 19.990

A Yamaha lançou a tão esperada TT-R 230 2026 aqui no Brasil, e quem é apaixonado por motos off-road vai adorar o que vem por aí! Este modelo é perfeito para os iniciantes e aqueles que curtem aventuras em trilhas. O novo design foi inspirado nas icônicas YZ e WR, dando um toque de competição à moto.

Os grafismos estão muito mais esportivos e, claro, a tradicional cor Azul Sólido (Competition Blue) continua presente, mas agora com um visual mais agressivo. Fica impossível não notar essa belezura!

Pesando apenas 115 quilos com o tanque cheio de 8 litros, a TT-R 230 se destaca pela leveza, um verdadeiro presente para quem tá começando. E, para quem já pegou estrada, sabe o quanto isso faz a diferença. Todo esse conjunto facilita a pilotagem em terrenos mais difíceis e desafiadores.

O coração da máquina é o motor monocilíndrico de 223 cm³, que já é um clássico da Yamaha. Ele é robusto, tem quatro tempos e é refrigerado a ar. Além disso, a moto vem com um câmbio de seis marchas, oferecendo uma direção tranquila e sem complicações. Ideal para quem quer se aventurar fora das estradas pavimentadas!

Quando falamos da parte ciclística, a TT-R 230 é equipada com uma suspensão dianteira com garfo telescópico de 240 mm de curso e uma traseira monocross com link de 221 mm. Tudo isso proporciona um passeio mais suave e controlado nas trilhas. O freio a disco de 220 mm na frente dá aquela segurança extra, enquanto na traseira temos um freio a tambor clássico.

O banco é estreito e se estende pelo tanque, o que facilita a movimentação do piloto. Não dá pra negar que, quando estamos em uma trilha cheia de pedras e obstáculos, ter uma posição de condução confortável faz toda a diferença.

O preço sugerido para a TT-R 230 2026 é de R$ 19.990, sem frete e seguro. Embora esse valor seja um pouquinho maior que a versão anterior, ainda é uma excelente opção em comparação com a Honda CRF 300F, que fica na casa dos R$ 24.027. Para quem está entrando nesse mundo de off-road, essa moto é, sem dúvida, uma opção a ser considerada!

Então, prepare-se para dar gás nas trilhas e aproveitar a nova Yamaha TT-R 230 2026!