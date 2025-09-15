Stellantis anuncia picape média Dakota para Brasil em 2027

Após apresentar um conceito de picape média baseada na Titano por aqui, a Ram voltou a falar sobre um modelo exclusivo para a América do Norte. Essa caminhonete inédita chega para 2027 e marca o retorno da marca ao mercado de picapes, que ficou órfão desde a saída da Dakota em 2011.

A ideia da Ram de retornar a este segmento não é nova. Há cerca de dois anos, o vice-presidente do sindicato norte-americano UAW já mencionava a reabertura da fábrica da Stellantis em Belvidere, Illinois, para a produção de uma nova picape. Mas a confirmação oficial veio apenas em janeiro de 2025.

Novidades surgiram recentemente por meio do CEO da Stellantis, Antonio Filosa, durante uma conferência. Ele esteve no centro de design da marca em Detroit, onde viu esboços e até um modelo em argila da camionete. Embora não tenha revelado detalhes técnicos, Filosa não economizou elogios: “É simplesmente incrível, uma picape linda”. É isso mesmo, fãs de carros, a expectativa está nas alturas!

Estratégia da Ram

Já se sabe que a Ram seguirá uma linha parecida com a da Toyota. Nos EUA, a montadora japonesa vende a Tacoma, uma picape robusta e equipada, enquanto no Brasil a Hilux foca em motorização turbodiesel. A nova picape da Ram deve ser construída sobre um chassi com uma versão encurtada da plataforma STLA Frame, já utilizada no modelo 1500 e que também seria aplicada na versão elétrica, que foi cancelada devido à baixa procura por picapes grandes movidas a bateria.

Essa plataforma vai permitir muitas opções, como motores a combustão, híbridos e até elétricos. Para quem gosta de potência, as versões elétricas podem oferecer uma autonomia de até 805 quilômetros. No dia a dia, isso é uma mão na roda, perfeito para quem viaja longas distâncias sem querer se preocupar em parar para recarregar.

Apesar das impressionantes capacidades de reboque e carga, a Ram precisará ajustar números para competir com modelos como a Chevrolet Colorado e a Toyota Tacoma.

Nome e preços no horizonte

O nome da nova picape ainda é uma incógnita. Embora muitos esperem por uma Dakota, esse emblema já está reservado para um projeto diferente, que deve chegar ao mercado sul-americano em 2026. Nos EUA, é provável que a nova picape tenha outra denominação e venha na configuração de cabine dupla de quatro portas, a queridinha por lá.

E quanto ao preço? A nova picape deve iniciar em torno de 30 mil dólares, um valor que ajudará a posicioná-la bem abaixo da extinta 1500 Classic, que chegou a ser vendida por cerca de 40.700 dólares até 2024.

A Dakota brasileira tomará forma

Enquanto a inédita picape média não chega aos EUA, a divisão brasileira está a mil com um produto próprio. Recentemente, foi confirmado que a Dakota, baseada na Fiat Titano, terá um visual mais sofisticado e um acabamento mais caprichado. No exterior, o conceito mantém o DNA da Titano, mas traz uma frente exclusiva no padrão Ram e lanternas redesenhadas.

Essa nova Dakota sairá de Córdoba, Argentina, e vai utilizar uma arquitetura que já serve a picapes como a Changan Hunter e a Peugeot Landtrek. O motor 2.2 turbodiesel de 200 cv com câmbio automático de 8 marchas e tração 4×4 promete dar conta do recado. Para quem adora dirigir, um câmbio esperto realmente faz a diferença, especialmente nas estradas.

Embora apresentada como conceito, a versão final deve ser lançada no início de 2026, e já sabemos que vários elementos do modelo conceito estarão presentes. Olhando para o futuro, é animador saber que picapes estão se preparando para oferecer não só potência, mas também um visual que vai chamar atenção nas ruas.