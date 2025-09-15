GWM registra R$ 185 milhões em vendas do Haval H9 no Brasil

O mercado de SUVs de luxo no Brasil está pegando fogo com a chegada do GWM Haval H9. Se você procura um modelo que alie robustez, tecnologia e espaço, esse jipão a diesel pode ser tudo o que você deseja. Ele é perfeito para famílias e aventureiros que não querem abrir mão do conforto.

E se você acha que as vendas dele seriam devagar, se enganou! Em apenas sete horas, todas as 600 unidades do primeiro lote foram vendidas, gerando nada menos que R$ 185,4 milhões em faturamento. A GWM não esperava tanta procura e achava que o estoque duraria cerca de 30 dias!

O preço inicial era R$ 309 mil, mas agora, com o fim da promoção, ele subiu para R$ 319 mil. Para um SUV que compete com gigantes como Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport, o H9 oferece um custo-benefício que chama a atenção.

Performance e Dimensões

O motor 2.4 turbodiesel do H9 entrega 184 cv e impressionantes 48,9 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de nove marchas. A tração 4×4, que conta com bloqueios eletrônicos e sete modos de condução, garante um desempenho seguro, seja em estrada ou na trilha. Agora, imagine atravessar aquele trecho de terra que deixa as outras picapes paradas — é um golaço!

Falando em medidas, o H9 não é pequeno. Com 4,95 m de comprimento e 1,98 m de largura, ele é maior que a SW4 e o Pajero Sport. E o porta-malas? Chega a até 1.580 litros! A terceira fila é confortável o suficiente para adultos, o que é um ponto positivo para quem está sempre de olho em levar a família toda em passeios.

Conforto e Tecnologia

O interior do H9 não decepciona. Os bancos da frente têm funções de massagem, ventilação e aquecimento — porque, convenhamos, quem não gosta de um miminho durante o trajeto? O ar-condicionado de três zonas já ajuda a deixar todos em clima ideal, e a central multimídia de 14,6” torna a experiência ainda mais conectada.

A segurança também é um destaque. Com seis airbags e um pacote ADAS 2+, você tem tudo para uma condução mais tranquila, incluindo frenagem autônoma e alerta de ponto cego. Isso é especialmente útil em cidades grandes, onde o trânsito pode ser um verdadeiro desafio.

Design Marcante

No visual, o H9 se destaca com sua identidade robusta. Os faróis e lanternas redondas, além do estepe externo e as linhas inspiradas em clássicos jipões, conferem um estilo inconfundível. Se você já teve a chance de ver um Land Rover Defender de perto, pode notar algumas semelhanças nas lanternas traseiras, que adicionam um toque mais aventureiro.

Produção e Estratégia da GWM

Produzido na fábrica da GWM em Iracemápolis, SP, o H9 combina dimensões generosas, tecnologia de ponta e motorização poderosa. A estratégia da marca no Brasil está clara: oferecer um modelo que seja competitivo e atraente frente a rivais tradicionais.

Com tudo isso, o H9 se posiciona como uma boa opção para quem ama um SUV robusto e cheio de características que agradam tanto o motorista quanto a família.