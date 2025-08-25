Mundo Automotivo

XPeng P7 será lançado na China em 27 de agosto

XPeng P7 ganha novo visual e impressiona com 820 km de autonomia na China
O novo XPeng P7 é o sedã elétrico que está dando o que falar no mundo automotivo! Com lançamento marcado para o fim de agosto, ele chega com um visual futurista que promete atrair olhares e uma dose de tecnologia que vai além do esperado. A briga é boa: o P7 vai encarar gigantes como o Xiaomi SU7, o Tesla Model 3, o Zeekr 001 e o BYD Han L ali na China.

Esse modelo não é só bonito; ele também cresceu! Com 5,01 metros de comprimento, o XPeng P7 traz a assinatura visual Xmart Face, destacando uma faixa de LED frontal e luzes verticais em “H”. As rodas têm um desenho exclusivo e o spoiler traseiro ativo faz toda a diferença. Para quem entende de aerodinâmica, o P7 chega com um coeficiente de arrasto de apenas 0,201 Cd, o que ajuda a melhorar a eficiência.

Na parte interna, a sofisticação fala mais alto. O painel “Technology Island” é um espetáculo à parte, com uma tela central de 15,6” que se ajusta conforme a sua preferência. E não dá para deixar de mencionar o volante esportivo e a exibição de informações na tela AR-HUD, desenhada em parceria com a Huawei. Sensores de toque e funções personalizáveis garantem uma experiência de dirigir muito mais conectada.

A tecnologia é sem dúvida um dos pontos fortes desse sedã. Investindo pesado, a XPeng equipou o P7 com três chips Turing próprios e um processador Snapdragon 8295P, que fazem com que a conectividade e a inteligência do carro sejam de primeira. Ah, e a possibilidade de atualizações OTA (over the air) garante que seu carro esteja sempre na crista da onda. Para quem vive na correria, a função de carregamento ultrarrápido é um sonho: você recupera até 512 km em apenas 10 minutos!

E quando o assunto é potência, o XPeng P7 impressiona. Com versões que têm tração traseira entregando 367 cv e outras com tração integral chegando a 595 cv, foi um acerto certeiro. As baterias variam de 74,9 kWh a 92,2 kWh, oferecendo uma autonomia de 702 km a 820 km. Um teste recente até mostrou que o carro rodou incríveis 3.961 km em apenas 24 horas!

A pré-venda começou com tudo — mais de 10.000 reservas em apenas seis minutos! Isso mesmo, a XPeng espera vender 40 mil unidades por mês a partir de setembro, mirando um lugar de destaque entre os três sedãs elétricos mais vendidos por menos de RMB 300.000. De olho nesse mercado competitivo, o XPeng P7 promete agitar as ruas assim que chegar na sua versão oficial!

