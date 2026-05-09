TV Globo comemora o Dia das Mães com música e homenagens

Neste fim de semana, a programação da Globo se prepara para homenagear o Dia das Mães com uma variedade de atrações, incluindo musicais, reportagens e filmes que refletem a temática maternal. A emissora criou uma seleção especial que promete divertir e emocionar as famílias brasileiras.

As homenagens começam no sábado, dia 9, com o programa “É de Casa”. Este programa trará a série “Mães”, que destaca histórias de mulheres de diferentes partes do Brasil. O primeiro episódio apresenta Jandira Figueiredo, uma mãe que vive em Trancoso, na Bahia. Jandira compartilha sua trajetória de vida, que inclui sua infância nos seringais e sua paixão pela cozinha. Mãe de três filhos, ela utiliza a maternidade como força motriz para lidar com os desafios do dia a dia com leveza e amor.

No domingo, dia 10, o clima de celebração continua com o programa “Viver Sertanejo”. Nesta edição especial, o cantor Daniel recebe as artistas Fafá de Belém e Lauana Prado para uma conversa sobre família e carreira, além de apresentações musicais. As músicas “Meu Disfarce”, “Nuvem de Lágrimas” e “Como É Grande o Meu Amor Por Você” estão entre as canções que embalarão este encontro, repleto de lembranças e emoções.

Em seguida, “Em Família com Eliana” também se dedica ao Dia das Mães. O programa chega à fase de quartas de final, onde participarão as famílias Venina, Moreira e Vilas Boas. Entre as convidadas, Evelyn Castro estará com seu filho Juan e sua mãe, Ana Lúcia, enquanto Ticiane Pinheiro traz sua mãe, Helô Pinheiro, a famosa Garota de Ipanema. A parte musical conta com a presença de Aline Barros, que cantará sucessos gospel, acompanhada de sua mãe, Sandra, na plateia. O programa ainda inclui uma visita à casa de Aline Wirley e Igor Rickli, com surpresas preparadas para todos.

À noite, “Domingão com Huck” fará uma homenagem a Dona Déa Lúcia e ao humorista Paulo Gustavo. O apresentador Luciano Huck exibirá um clipe do espetáculo “Meu Filho é um Musical”, que reverencia a memória do comediante e de sua icônica personagem, Dona Hermínia. O rapper Emicida também se apresenta, destacando sua mãe, Jacira Roque Oliveira, artista plástica e escritora, em uma conexão entre arte, família e raízes.

A programação do Dia das Mães conta ainda com uma seleção de filmes. “Temperatura Máxima” apresentará “Minha Mãe é uma Peça 3”, onde Dona Hermínia enfrenta novas mudanças em sua família, como a gravidez da filha e o noivado do filho. À noite, o “Domingo Maior” exibe o suspense “Invasão”, que narra a história de uma mãe disposta a enfrentar grandes perigos para salvar seus filhos. Por fim, o “Cinemaço” apresentará “Máfia Mamma – De Repente Criminosa”, uma comédia sobre uma mulher que herda os negócios da família na Itália e surpreende ao assumir um papel inesperado.

Com esta programação diversificada, a Globo convida todos a celebrar e refletir sobre o papel das mães em nossas vidas.