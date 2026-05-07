Globo começa gravações de filme baseado em ‘A Viagem’

Um clássico da teledramaturgia brasileira, “A Viagem”, está sendo adaptado para o cinema e já teve suas gravações iniciadas nos Estúdios Globo. O filme traz a história de Diná, Otávio e Alexandre, personagens centrais da trama, agora desempenhados por Carolina Dieckmann, Rodrigo Lombardi e Pedro Novaes.

A narrativa, que remete à obra original de Ivani Ribeiro, estreou na televisão em 1975 e ganhou um remake de grande sucesso em 1994. A nova versão manterá os temas essenciais da trama, abordando relações familiares, vínculos afetivos e a ideia de evolução espiritual ao longo da vida.

A roteirista Jaqueline Vargas enfatiza que a força de “A Viagem” está na possibilidade de transformar os personagens. Ela comenta que a história fala sobre a redenção, o poder do perdão e a capacidade de aprender com os próprios erros. Vargas também destaca que a narrativa é sobre a experiência humana e como ninguém enfrenta suas mudanças sozinho.

O elenco do filme conta ainda com a presença de Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Lola Belli e Sara Antunes. Além disso, haverá uma participação especial de Lucinha Lins, que interpretou Estela no remake de 1994.

Com direção de Henrique Sauer, o filme é produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, com Isabela Bellenzani na produção e Betina Paulon na produção executiva. A supervisão artística é de José Luiz Villamarim. Este projeto visa levar ao público uma nova perspectiva sobre temas atemporais, adaptando uma história querida por muitos para os dias atuais.