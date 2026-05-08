Tadeu Schmidt pode renovar com a Globo e continuar no BBB 2027

A Globo está com planos de manter Tadeu Schmidt em sua grade de programação, tanto no entretenimento quanto no esporte. O apresentador deve renovar seu contrato e continuar à frente do Big Brother Brasil até 2027.

Antes de retornar ao reality show, Tadeu Schmidt participará da cobertura da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá entre junho e julho em três países: México, Estados Unidos e Canadá. Nessa cobertura, ele dividirá a apresentação do programa Central da Copa com o humorista Fabio Porchat e a ex-jogadora Tamires. Essa será uma oportunidade para Tadeu retornar ao mundo do esporte, área na qual ele já foi muito ativo antes de comandar o BBB.

Dentro da emissora, a avaliação sobre o apresentador é positiva, mesmo com algumas críticas que surgiram durante a temporada do Big Brother. Apesar de solicitações nas redes sociais pedindo uma postura mais firme em algumas dinâmicas, a Globo considera Tadeu um nome forte e aprovado pelos anunciantes para o reality.

Durante a última edição do BBB, Tadeu enfrentou momentos desafiadores. Ele perdeu seu irmão, Oscar Schmidt, e mesmo em luto, decidiu continuar à frente do programa. Em um dos episódios finais, ele prestou uma homenagem emocionante ao irmão, demonstrando muito sentimento. Em um momento delicado também com a participante Ana Paula Renault, que recebeu a triste notícia da morte do pai enquanto estava confinado, Tadeu quebrou o protocolo e compartilhou sua própria dor, criando um laço de empatia com os finalistas.

Com a renovação de contrato em andamento, a Globo demonstra intenção de manter a continuidade do Big Brother Brasil sob a apresentação de Tadeu Schmidt, ao mesmo tempo em que o posiciona novamente em uma cobertura esportiva de alta visibilidade antes da próxima temporada do reality.