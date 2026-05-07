Números consolidados de 6 de maio de 2026
Os programas de manhã na televisão brasileira estão enfrentando uma queda significativa na audiência. Os telejornais da Record e do SBT estão em uma disputa acirrada pela vice-liderança, ambos raramente ultrapassando 3 pontos de audiência. Enquanto isso, as atrações de entretenimento da Globo também apresentam números abaixo de 6 pontos.
Uma situação notável é a reprise da novela “Avenida Brasil”, que está apresentando índices de audiência inferiores aos da novela “Rainha da Sucata”. O programa “Guerreiros do Sol”, por sua vez, está tendo desempenho afetado pelo horário em que vai ao ar, que é após a meia-noite.
Por outro lado, o programa “Fábrica de Casamentos 5” conseguiu assumir o segundo lugar na audiência, superando a série “O Residente”.
Abaixo estão os dados de audiência consolidada referentes à quarta-feira, 6 de maio de 2026:
- Hora Um: 3,3
- Bom Dia SP: 7,1
- Bom Dia Brasil: 7,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,6
- Mais Você: 5,7
- SP1: 9,1
- Globo Esporte: 9,3
- Jornal Hoje: 9,5
- Edição Especial: Além do Tempo: 10,6
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
- Sessão da Tarde: Um Milagre Inesperado: 8,3
- SPTV: 8,6
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 11,8
- A Nobreza do Amor: 15,8
- SP2: 17,7
- Coração Acelerado: 18,7
- Jornal Nacional: 20,1
- Três Graças: 23,6
- Libertadores: Santa Fe x Corinthians: 20,5
- Segue o Jogo: 13,7
- Guerreiros do Sol: 8,8
- Jornal da Globo: 5,9
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,3
- Coração Acelerado (reapresentação): 3,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,7
Além disso, alguns números de audiência incluem:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Fala Brasil: 2,8
- Hoje em Dia: 2,7
- Cidade Alerta: 3,1
- Jornal da Record: 6,5
- Reis: A Sucessão: 4,6
- Fábrica de Casamentos 5: 2,8
Esses dados refletem uma medição na capital paulista. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.