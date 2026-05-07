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Números consolidados de 6 de maio de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 06/05/2026
confira os números consolidados de 06/05/2026

Os programas de manhã na televisão brasileira estão enfrentando uma queda significativa na audiência. Os telejornais da Record e do SBT estão em uma disputa acirrada pela vice-liderança, ambos raramente ultrapassando 3 pontos de audiência. Enquanto isso, as atrações de entretenimento da Globo também apresentam números abaixo de 6 pontos.

Uma situação notável é a reprise da novela “Avenida Brasil”, que está apresentando índices de audiência inferiores aos da novela “Rainha da Sucata”. O programa “Guerreiros do Sol”, por sua vez, está tendo desempenho afetado pelo horário em que vai ao ar, que é após a meia-noite.

Por outro lado, o programa “Fábrica de Casamentos 5” conseguiu assumir o segundo lugar na audiência, superando a série “O Residente”.

Abaixo estão os dados de audiência consolidada referentes à quarta-feira, 6 de maio de 2026:

  • Hora Um: 3,3
  • Bom Dia SP: 7,1
  • Bom Dia Brasil: 7,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,6
  • Mais Você: 5,7
  • SP1: 9,1
  • Globo Esporte: 9,3
  • Jornal Hoje: 9,5
  • Edição Especial: Além do Tempo: 10,6
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
  • Sessão da Tarde: Um Milagre Inesperado: 8,3
  • SPTV: 8,6
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 11,8
  • A Nobreza do Amor: 15,8
  • SP2: 17,7
  • Coração Acelerado: 18,7
  • Jornal Nacional: 20,1
  • Três Graças: 23,6
  • Libertadores: Santa Fe x Corinthians: 20,5
  • Segue o Jogo: 13,7
  • Guerreiros do Sol: 8,8
  • Jornal da Globo: 5,9
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,3
  • Coração Acelerado (reapresentação): 3,8
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,7

Além disso, alguns números de audiência incluem:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Fala Brasil: 2,8
  • Hoje em Dia: 2,7
  • Cidade Alerta: 3,1
  • Jornal da Record: 6,5
  • Reis: A Sucessão: 4,6
  • Fábrica de Casamentos 5: 2,8

Esses dados refletem uma medição na capital paulista. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.

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