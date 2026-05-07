Números consolidados de 6 de maio de 2026

Os programas de manhã na televisão brasileira estão enfrentando uma queda significativa na audiência. Os telejornais da Record e do SBT estão em uma disputa acirrada pela vice-liderança, ambos raramente ultrapassando 3 pontos de audiência. Enquanto isso, as atrações de entretenimento da Globo também apresentam números abaixo de 6 pontos.

Uma situação notável é a reprise da novela “Avenida Brasil”, que está apresentando índices de audiência inferiores aos da novela “Rainha da Sucata”. O programa “Guerreiros do Sol”, por sua vez, está tendo desempenho afetado pelo horário em que vai ao ar, que é após a meia-noite.

Por outro lado, o programa “Fábrica de Casamentos 5” conseguiu assumir o segundo lugar na audiência, superando a série “O Residente”.

Abaixo estão os dados de audiência consolidada referentes à quarta-feira, 6 de maio de 2026:

Hora Um : 3,3

: 3,3 Bom Dia SP : 7,1

: 7,1 Bom Dia Brasil : 7,0

: 7,0 Encontro com Patrícia Poeta : 5,6

: 5,6 Mais Você : 5,7

: 5,7 SP1 : 9,1

: 9,1 Globo Esporte : 9,3

: 9,3 Jornal Hoje : 9,5

: 9,5 Edição Especial: Além do Tempo : 10,6

: 10,6 Edição Especial: Terra Nostra : 11,1

: 11,1 Sessão da Tarde: Um Milagre Inesperado : 8,3

: 8,3 SPTV : 8,6

: 8,6 Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 11,8

: 11,8 A Nobreza do Amor : 15,8

: 15,8 SP2 : 17,7

: 17,7 Coração Acelerado : 18,7

: 18,7 Jornal Nacional : 20,1

: 20,1 Três Graças : 23,6

: 23,6 Libertadores: Santa Fe x Corinthians : 20,5

: 20,5 Segue o Jogo : 13,7

: 13,7 Guerreiros do Sol : 8,8

: 8,8 Jornal da Globo : 5,9

: 5,9 A Nobreza do Amor (reapresentação) : 4,3

: 4,3 Coração Acelerado (reapresentação) : 3,8

: 3,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,7

Além disso, alguns números de audiência incluem:

Balanço Geral Manhã : 1,7

: 1,7 Fala Brasil : 2,8

: 2,8 Hoje em Dia : 2,7

: 2,7 Cidade Alerta : 3,1

: 3,1 Jornal da Record : 6,5

: 6,5 Reis: A Sucessão : 4,6

: 4,6 Fábrica de Casamentos 5: 2,8

Esses dados refletem uma medição na capital paulista. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.