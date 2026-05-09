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Empresário enfrenta o medo do envelhecimento em ‘Sessão de Terapia’

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Paulo Gorgulho vive empresário que teme envelhecer em 'Sessão de Terapia'
Paulo Gorgulho vive empresário que teme envelhecer em 'Sessão de Terapia'

Na nova temporada da série “Sessão de Terapia”, disponível na plataforma de streaming, um novo paciente irá ocupar o divã do psicanalista Caio Barone, interpretado por Selton Mello. O personagem, chamado Ulisses, é vivido pelo ator Paulo Gorgulho e chega ao consultório em busca de ajuda após uma importante perda emocional.

O enredo da nova temporada mostra Ulisses lidando com questões sobre como a sua imagem está em conflito com suas experiências de vida. Ele é um empresário bem-sucedido, mas sua vida é marcada por festas, relacionamentos superficiais e uma aversão a compromissos. Após um divórcio, ele se distanciou do filho e tenta ignorar o passar do tempo por meio de conquistas materiais e intervenções estéticas.

A partir da pergunta central de sua terapia, “É errado se sentir jovem?”, Ulisses revela uma insegurança mais profunda relacionada a perdas e relacionamentos não resolvidos. O ponto de virada em sua vida acontece com a morte de Berenice, seu grande amor do passado, que o forçará a enfrentar o luto e a realidade de que tem vivido fugindo de suas responsabilidades.

Paulo Gorgulho descreve Ulisses como alguém que, embora seja vaidoso, está se dando conta de que sua rotina de festas e solteirice já não supre suas necessidades emocionais. O personagem retorna ao consultório após seis anos a pedido de um médico que percebe sua inquietação em relação ao envelhecimento. Na terapia, ele é desafiado a explorar aspectos de sua vida que vão além da aparência, à medida que o psicanalista Caio Barone o ajuda a confrontar suas questões internas.

Selton Mello, além de atuar, dirige a série e destaca a habilidade de Gorgulho em trazer profundidade ao seu personagem, ressaltando sua experiência no teatro que fortalece sua performance. O texto da série permite uma evolução gradual dos personagens, revelando as complexidades de seus conflitos a cada sessão de terapia.

Jaqueline Vargas, a autora da temporada, descreve Ulisses como alguém que ficou estagnado no tempo. Para ela, a história não é somente sobre aceitar a idade, mas também sobre como as relações familiares podem prender uma pessoa em uma vida adulta falsa. A jornada de Ulisses será sobre finalmente amadurecer, confrontando suas escolhas e a sua realidade emocional.

A nova temporada contará com cinco episódios lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, e é uma produção original do streaming, sob a direção de Selton Mello, com a autoria de Jaqueline Vargas e produção criativa de Roberto d’Avila.

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