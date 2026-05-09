Empresário enfrenta o medo do envelhecimento em ‘Sessão de Terapia’

Na nova temporada da série “Sessão de Terapia”, disponível na plataforma de streaming, um novo paciente irá ocupar o divã do psicanalista Caio Barone, interpretado por Selton Mello. O personagem, chamado Ulisses, é vivido pelo ator Paulo Gorgulho e chega ao consultório em busca de ajuda após uma importante perda emocional.

O enredo da nova temporada mostra Ulisses lidando com questões sobre como a sua imagem está em conflito com suas experiências de vida. Ele é um empresário bem-sucedido, mas sua vida é marcada por festas, relacionamentos superficiais e uma aversão a compromissos. Após um divórcio, ele se distanciou do filho e tenta ignorar o passar do tempo por meio de conquistas materiais e intervenções estéticas.

A partir da pergunta central de sua terapia, “É errado se sentir jovem?”, Ulisses revela uma insegurança mais profunda relacionada a perdas e relacionamentos não resolvidos. O ponto de virada em sua vida acontece com a morte de Berenice, seu grande amor do passado, que o forçará a enfrentar o luto e a realidade de que tem vivido fugindo de suas responsabilidades.

Paulo Gorgulho descreve Ulisses como alguém que, embora seja vaidoso, está se dando conta de que sua rotina de festas e solteirice já não supre suas necessidades emocionais. O personagem retorna ao consultório após seis anos a pedido de um médico que percebe sua inquietação em relação ao envelhecimento. Na terapia, ele é desafiado a explorar aspectos de sua vida que vão além da aparência, à medida que o psicanalista Caio Barone o ajuda a confrontar suas questões internas.

Selton Mello, além de atuar, dirige a série e destaca a habilidade de Gorgulho em trazer profundidade ao seu personagem, ressaltando sua experiência no teatro que fortalece sua performance. O texto da série permite uma evolução gradual dos personagens, revelando as complexidades de seus conflitos a cada sessão de terapia.

Jaqueline Vargas, a autora da temporada, descreve Ulisses como alguém que ficou estagnado no tempo. Para ela, a história não é somente sobre aceitar a idade, mas também sobre como as relações familiares podem prender uma pessoa em uma vida adulta falsa. A jornada de Ulisses será sobre finalmente amadurecer, confrontando suas escolhas e a sua realidade emocional.

A nova temporada contará com cinco episódios lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, e é uma produção original do streaming, sob a direção de Selton Mello, com a autoria de Jaqueline Vargas e produção criativa de Roberto d’Avila.