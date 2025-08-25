Mundo Automotivo

Volkswagen oferece desconto de R$ 14.651 no Nivus Highline para CNPJ

Volkswagen anuncia Nivus Highline com desconto de 14.651 para CNPJ
O Volkswagen Nivus Highline está chamando a atenção, especialmente para empresas e produtores rurais. Com condições especiais nessa campanha de vendas diretas de agosto, ele se destaca no mercado. Os preços subiram um pouco em comparação com julho, mas ainda assim, tem bons atrativos.

Você sabia que o SUV pode ser adquirido por R$ 146.138,90 para quem tem CNPJ? Isso representa um desconto bacana de R$ 14.651,10 em relação ao preço sugerido de R$ 160.790 para o público em geral. Mas vale lembrar que os valores podem variar conforme a sua região.

A beleza do Nivus não é só de fora. Ele já passou por uma reestilização no ano passado, ganhando um visual atualizado e novos equipamentos que fazem diferença no dia a dia. E para 2025, as novidades incluem a volta da versão de entrada, a Sense, e a versão esportiva GTS, que promete ser uma opções incríveis.

O que tem de bom sob o capô? O Nivus Highline vem equipado com o motor 200 TSI, um 1.0 turbo de três cilindros. Ele entrega até 116 cv na gasolina e 128 cv no etanol, além de 20,4 kgfm de torque em todos os casos. A transmissão automática de seis marchas, fornecida pela Aisin, garante trocas suaves para quem ama dirigir.

Falando em dirigir, entre janeiro e julho de 2025, o Nivus teve vendas de 28.439 unidades. Contudo, não levou a liderança, ficando atrás do Fiat Fastback, que vendeu 31.368 unidades. Já o Citroën Basalt veio um pouco mais atrás, com 11.630 unidades.

O interior do Nivus Highline é recheado de tecnologia. Ele traz um painel digital de 10,25 polegadas, rack de teto prateado e rodas de liga leve de 17 polegadas. Além disso, as entradas USB tipo C na frente e atrás facilitam a vida dos ocupantes. O sistema multimídia, com a tela touchscreen “VW Play Connect”, vai deixar suas músicas e podcasts sempre ao alcance.

E não para por aí! O SUV conta com ar-condicionado automático “Climatronic”, bancos com acabamento premium e um carregador de celular sem fio, perfeito para quem vive na correria. Segurança também é prioridade, e ele vem equipado com sistema de fixação ISOFIX e Top Tether para cadeirinhas infantis, além da faixa iluminada entre os faróis, que ajuda a destacar o visual.

Para quem está pensando em comprar, aqui vai um resumo das condições para agosto de 2025:

Volkswagen Nivus Highline para CNPJ em agosto de 2025:

ConfiguraçãoPreço geralPreço para CNPJDescontos
Highline 200 TSIR$ 160.790,00R$ 146.138,90R$ 14.651,10
