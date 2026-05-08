Números consolidados de 7 de maio de 2026

Resultados de Audiência de TV em 7 de Maio de 2026

Na disputa pela audiência, o humorístico A Praça é Nossa, do SBT, obteve um desempenho positivo, conquistando a vice-liderança isolada entre as emissoras. Em contraste, o programa Casa do Patrão, da mesma emissora, continua a registrar números baixos, acumulando recordes negativos.

As atrações da manhã também apresentaram resultados insatisfatórios. O programa Mais Você, da Globo, e o Fala Brasil, da Record, tiveram uma queda significativa em suas audiências, o que se reflete em uma preocupação com seu desempenho.

Na RedeTV!, o programa Te Peguei quase não registrou audiência, prejudicando os resultados da atração Brasil do Povo. Esses números indicam um cenário desafiador para várias emissoras.

Números de Audiência Consolidados

Os dados de audiência referentes à quinta-feira, 7 de maio de 2026, são os seguintes:

Globo:

Bom Dia SP: 7,2 pontos

Bom Dia Brasil: 6,6 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 5,3 pontos

Mais Você: 5,2 pontos

SP1: 8,6 pontos

Globo Esporte: 9,0 pontos

Jornal Hoje: 10,2 pontos

SPTV: 10,4 pontos

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,0 pontos

Jornal Nacional: 23,8 pontos

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos

Fala Brasil: 2,1 pontos

Balanço Geral SP: 5,3 pontos

Jornal da Record: 6,4 pontos

Casa do Patrão: 2,9 pontos

SBT:

Se Liga, Brasil: 2,3 pontos

Programa do Ratinho: 4,2 pontos

A Praça é Nossa: 4,2 pontos

RedeTV!:

Te Peguei: 0,0 pontos

Brasil do Povo: 0,1 pontos

Band:

Brasil Urgente: 2,0 pontos

Jornal da Band: 2,5 pontos

Os resultados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário e para a programação das emissoras. Em 2026, cada ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, um dado fundamental para entender as preferências do público.