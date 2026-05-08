Números consolidados de 7 de maio de 2026
Resultados de Audiência de TV em 7 de Maio de 2026
Na disputa pela audiência, o humorístico A Praça é Nossa, do SBT, obteve um desempenho positivo, conquistando a vice-liderança isolada entre as emissoras. Em contraste, o programa Casa do Patrão, da mesma emissora, continua a registrar números baixos, acumulando recordes negativos.
As atrações da manhã também apresentaram resultados insatisfatórios. O programa Mais Você, da Globo, e o Fala Brasil, da Record, tiveram uma queda significativa em suas audiências, o que se reflete em uma preocupação com seu desempenho.
Na RedeTV!, o programa Te Peguei quase não registrou audiência, prejudicando os resultados da atração Brasil do Povo. Esses números indicam um cenário desafiador para várias emissoras.
Números de Audiência Consolidados
Os dados de audiência referentes à quinta-feira, 7 de maio de 2026, são os seguintes:
Globo:
- Bom Dia SP: 7,2 pontos
- Bom Dia Brasil: 6,6 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,3 pontos
- Mais Você: 5,2 pontos
- SP1: 8,6 pontos
- Globo Esporte: 9,0 pontos
- Jornal Hoje: 10,2 pontos
- SPTV: 10,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,0 pontos
- Jornal Nacional: 23,8 pontos
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos
- Fala Brasil: 2,1 pontos
- Balanço Geral SP: 5,3 pontos
- Jornal da Record: 6,4 pontos
- Casa do Patrão: 2,9 pontos
SBT:
- Se Liga, Brasil: 2,3 pontos
- Programa do Ratinho: 4,2 pontos
- A Praça é Nossa: 4,2 pontos
RedeTV!:
- Te Peguei: 0,0 pontos
- Brasil do Povo: 0,1 pontos
Band:
- Brasil Urgente: 2,0 pontos
- Jornal da Band: 2,5 pontos
Os resultados de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário e para a programação das emissoras. Em 2026, cada ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, um dado fundamental para entender as preferências do público.