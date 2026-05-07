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Walcyr Carrasco destaca elenco de ‘Quem ama cuida’

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Walcyr Carrasco exalta escalação estelar de 'Quem Ama Cuida'
Walcyr Carrasco exalta escalação estelar de 'Quem Ama Cuida'

A nova novela das 21h da Globo, “Quem Ama Cuida”, estreia no dia 18 de maio e promete trazer uma história intensa marcada por um evento climático impactante. A trama começa com uma grande enchente em São Paulo, que muda completamente a vida de Adriana, interpretada por Letícia Colin. A partir desse desastre, a personagem embarca em uma jornada de reconstrução e justiça.

Walcyr Carrasco, autor da novela, ressalta que a história retrata a realidade de muitas pessoas no Brasil, abordando questões de desigualdade social e as perdas que muitos enfrentam. Adriana, uma fisioterapeuta, se vê obrigada a sustentar sua família após perder tudo devido à enchente. Essa transformação em sua vida a leva a lutar por seu lugar no mundo, buscando não só sobreviver, mas também reparar as injustiças que vivencia.

Em uma coletiva, Carrasco afirmou que seus personagens são criados de maneira próxima e pessoal. Ele tenta entender suas histórias de vida, fazendo com que sejam figuras reconhecíveis pelo público. A protagonista, Adriana, não é a típica mocinha das novelas; ela é uma mulher prática e determinada, guiada por um forte senso de justiça.

As gravações da novela exigiram uma produção elaborada, incluindo cenas em ambientes aquáticos e o uso de dublês e tecnologia de painéis de LED. Letícia Colin, que dá vida à protagonista, comentou sobre a intensidade emocional das gravações, destacando a conexão entre os atores durante todo o processo.

Isabela Garcia, que também faz parte do elenco, enfatizou a relevância do tema, afirmando que muitas pessoas conhecem alguém que já perdeu tudo em uma enchente. A novela tem como proposta trazer à tona essas experiências e refletir sobre os impactos das tragédias climáticas nas famílias brasileiras.

Outro personagem central da trama é Arthur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes. O autor explicou que parte da construção desse personagem se baseia em suas próprias experiências, como uma fratura na perna que o levou a fazer fisioterapia, ligando ainda mais as histórias de Arthur e Adriana.

O elenco é recheado de nomes renomados, incluindo Tony Ramos, Chay Suede, Isabel Teixeira, Jesuíta Barbosa, Deborah Evelyn, Agatha Moreira e Tata Werneck. Carrasco descreve o grupo como um “elenco dos sonhos”. Tata Werneck, por sua vez, traz para a novela uma personagem marcada por obsessões e necessidades emocionais, enquanto Rainer Cadete viverá um dermatologista que provocará discussões sobre padrões de beleza e intervenções estéticas.

A diretora artística, Amora Mautner, destacou que o melodrama está em alta, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela acredita que “Quem Ama Cuida” trará elementos clássicos do gênero, como emoção e humor, em uma narrativa que cativa o espectador.

Amora acredita que a combinação de gancho, emoção e humor será fundamental para engajar a audiência, destacando a importância do elenco na criação de uma experiência dramatúrgica impactante.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a colaboração de uma equipe de roteiristas e uma direção que inclui Amora Mautner e Caetano Caruso, entre outros. O projeto busca não apenas entreter, mas também provocar reflexão sobre temas relevantes da sociedade.

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