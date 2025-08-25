Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil em setembro com 245 cv

O Volkswagen Golf GTI finalmente está de volta ao Brasil! Depois de seis anos fora das prateleiras, o hatch esportivo desembarca no dia 6 de setembro, vindo diretamente da Alemanha. E o melhor: ele já chegou para brigar de frente com os gigantes do segmento, como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

Esse retorno foi um verdadeiro alvoroço, confirmando presença no Rock in Rio de 2024. Durante o evento, ele deu as caras, mas a espera acabou e agora você pode encontrá-lo nas concessionárias. E, como se isso não bastasse, a Volkswagen prometeu experiências exclusivas para quem efetivamente comprar esse monstro.

Performance e Motor

O novo GTI chega com o afamado motor 2.0 turbo EA888, caprichado com 245 cv e impressionantes 37,7 kgfm de torque — um ganho de 15 cv em relação ao modelo anterior. Com esse tipo de potência, não vai faltar adrenalina nas suas viagens. E aqui vai uma dica: quem dirige em estrada sabe como essa força se traduz em ultrapassagens rápidas e seguras. Com o câmbio DSG de dupla embreagem e sete marchas, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos e tem uma velocidade máxima limitada a 250 km/h.

Design Externo Marcante

Visualmente, o GTI não decepciona. Ele traz o facelift da oitava geração (MK8.5) que é simplesmente de tirar o fôlego. Os faróis full LED estão mais afilados, dando um toque futurista, enquanto a grade e o logotipo têm iluminação integrada. E aquelas luzes de neblina em formato de bandeira quadriculada no para-choque? Um detalhe que deixa claro o espírito esportivo do modelo.

Interior Comfortável e Tecnológico

Ao entrar no Golf GTI, você será recebido pelos clássicos bancos xadrez com costuras vermelhas, que são a marca registrada do modelo. O interior é predominantemente preto e conta com um painel digital de 10,2″ e uma central multimídia de 12,9″, perfeita para quem ama se conectar com o Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. Ah, e a iluminação ambiente configurável em 30 cores adiciona aquele toque de sofisticação.

Se você é do tipo que gosta de um conforto extra, o único opcional disponível é o pacote com bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista. Além disso, a lista de equipamentos é recheada: teto solar, som premium Harman Kardon, rodas de 18 polegadas e assistentes de condução avançados. Não dá para pedir mais, né?

Cores e Estilo

No que diz respeito às cores, o GTI estará disponível em Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings. E quem não gosta de um carro que não só anda bonito, mas também chama atenção na rua?

Além do Golf GTI, a Volkswagen também confirmou que o novo Jetta GLI vai desembarcar por aqui em outubro, com um visual atualizado e um leve reajuste no preço em relação ao que já está em R$ 250.990.

E aí, preparado para dar aquele rolê na estrada? O GTI promete não só performance, mas também uma boa dose de diversão ao volante.