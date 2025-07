Xpeng P7 é revelado na China com design liftback

Imagens do novo Xpeng P7 roxo estão bombando nas redes sociais da China, mostrando o visual atualizado desse sedã elétrico. A grande novidade? Ele agora vem com um design liftback, liberando o tradicional porta-malas e trazendo um ar mais moderno em relação à geração anterior.

O lançamento está programado para agosto de 2025, e as expectativas estão lá em cima. O novo modelo promete um visual mais esportivo e aerodinâmico. As lanternas traseiras interligadas são um dos pontos altos, deixando o carro com uma sensação de largura bem legal, enquanto a frente com iluminação de LED dá aquele charme a mais.

Falando em tamanho, o P7 é robusto! Com 5,01 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e 1,42 metro de altura, ele oferece muito espaço interno. O entre-eixos de 3 metros garante conforto até para quem viaja com a galera.

Na parte de performance, teremos versões com tração traseira e tração integral. A versão básica traz um motor de 270 kW, enquanto a AWD conta com dois motores: um na frente com 167 kW e outro atrás com 270 kW, totalizando 437 kW de potência. Para quem já ficou preso no trânsito e sonha com um carro ágil, isso é música para os ouvidos.

As baterias disponíveis são de 74,9 kWh e 92,2 kWh, garantindo autonomias que variam entre 702 e 820 km no ciclo chinês CLTC. E mesmo a versão AWD, que é a mais potente, promete uma autonomia de até 750 km. É bem tranquilo planejar uma viagem longa sem se preocupar tanto em parar para carregar.

Esse novo P7 vai utilizar a plataforma de 800V da marca, que tem tecnologia de carboneto de silício (SiC). Em outras palavras, isso significa carregamento ultrarrápido. Só para você ter uma ideia, o SUV G7 da Xpeng consegue recuperar até 436 km de autonomia em apenas 10 minutos na tomada — algo que pode fazer toda a diferença em uma viagem.

As baterias devem vir da EVE Energy e da CALB, com variações dependendo do acabamento escolhido. Embora ainda não tenham revelado todos os detalhes técnicos, a Huawei Stelato S9T já está impressionando com autonomias que chegam a 801 km. A Xpeng trabalhou duro nos últimos cinco anos nesse projeto, juntando equipes de design tanto na China quanto no exterior, com o objetivo de criar um sedã elétrico que realmente se destaca.

O CEO da Xpeng, He Xiaopeng, comentou que esse projeto tem um toque especial para a equipe, sendo uma resposta àquele visual repetitivo que vem dominando o mercado de elétricos. Com concorrentes de peso como Tesla Model 3, Nio ET5 e Xiaomi SU7 logo na frente, a corrida promete esquentar. Os preços e detalhes finais devem ser anunciados com a estreia em agosto — e quem sabe, a nova versão híbrida do Xpeng G6 também não aparece nas notícias?