Carros mais vendidos em julho de 2025 segundo a Fipe

Até 20 de julho, a Fiat Strada segue firme como a campeã de vendas no Brasil, registrando 7.408 unidades emplacadas apenas neste mês, um crescimento de 5% em comparação a junho. No total deste ano, já são 70.105 unidades vendidas. A pickup foi feita para quem precisa de espaço e versatilidade, ideal para o dia a dia nas cidades ou para aquelas viagens com a família.

Logo atrás está o Volkswagen Polo, que surpreendeu a todos ao conquistar a segunda colocação com 6.824 emplacamentos. Apesar da chegada do novo VW Tera, o hatch continua mostrando força nas vendas e se mantendo relevante no mercado, algo que quem já dirigiu um Polo sabe muito bem.

Em terceiro lugar, temos o Volkswagen T-Cross, que se destacou como o SUV mais vendido, com 5.352 unidades comercializadas. Ele ultrapassou o Hyundai Creta, que também teve um desempenho positivo, emplacando 4.776 unidades e garantindo a quarta posição no ranking geral. O Creta é uma ótima opção para quem aprecia um SUV com bom espaço e conforto, não é mesmo?

Na sequência, o Chevrolet Onix se destacou e ficou com a quinta posição, vendendo 4.393 unidades. O Fiat Argo segue perto, ocupando a sexta posição com 4.320 emplacamentos. Surpreendendo a todos, o Fiat Mobi saiu da 19ª colocação e alcançou o sétimo lugar, com um total de 3.824 vendas. Isso é uma prova de que ele continua conquistando o coração de quem busca um carro prático e compacto.

Seguindo a lista, o Toyota Corolla Cross emplacou 3.719 unidades e ficou em oitavo lugar, especialmente após o lançamento de uma versão focada em pessoas com deficiência. Logo atrás, a Volkswagen Saveiro totalizou 3.681 vendas, reafirmando seu espaço entre as picapes. Já a Toyota Hilux mantém sua liderança entre as picapes médias, com 3.311 unidades vendidas — quem não ama uma Hilux robusta para encarar qualquer terreno?

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus levou a melhor com 2.257 unidades emplacadas, enquanto o Toyota Corolla veio logo atrás, somando 1.925. O novato Volkswagen Tera já começou a marcar presença no ranking, com 1.686 unidades registradas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 7.408 2 Volkswagen Polo 6.824 3 Volkswagen T-Cross 5.352 4 Hyundai Creta 4.776 5 Chevrolet Onix 4.393 6 Fiat Argo 4.320 7 Fiat Mobi 3.824 8 Toyota Corolla Cross 3.719 9 Volkswagen Saveiro 3.681 10 Toyota Hilux 3.311 11 Nissan Kicks 3.226 12 Volkswagen Nivus 3.202 13 Fiat Fastback 3.174 14 Chevrolet Tracker 2.937 15 Hyundai HB20 2.878 16 Fiat Pulse 2.724 17 Jeep Compass 2.568 18 Fiat Toro 2.446 19 Honda HR-V 2.353 20 Volkswagen Virtus 2.257 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.060 22 Ford Ranger 1.968 23 Jeep Renegade 1.962 24 Toyota Corolla 1.925 25 Volkswagen Tera 1.686 26 Chevrolet S10 1.502

Esse ranking, que mostra os 26 carros mais vendidos do Brasil, é produzido pela Fipe Carros, baseado nos dados da Fenabrave. Se você acompanha o mercado automotivo, percebe como ele está em constante movimento e cheio de novidades.