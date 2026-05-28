SBT avalia romper contrato com Ibope antes da Copa de 2026

A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 trouxe à tona discussões internas no SBT sobre a forma como a audiência é medida. A emissora começou a reavaliar seu contrato com o instituto Ibope, especialmente após notar discrepâncias entre os dados preliminares e os consolidados de programas recentes.

Um exemplo significativo ocorreu durante a transmissão da convocação da seleção brasileira, que foi ao ar no dia 18 de maio. Nos dados iniciais da Grande São Paulo, o programa, apresentado por Galvão Bueno e Tiago Leifert, registrou apenas 3,1 pontos, ficando atrás da Band. No entanto, ao serem computados os números finais, a média subiu para 4 pontos, o que colocou o SBT à frente de sua concorrente direta.

Esse tipo de divergência gerou críticas por parte de executivos do SBT em relação ao modelo de medição usado pelo Ibope. Dentro da emissora, a preocupação é de que o sistema atual não capte com precisão a audiência, especialmente quando conteúdos semelhantes são exibidos simultaneamente por diferentes canais.

Além da convocação da seleção, o SBT também enfrentou situações similares com a transmissão da Champions League, em parceria com a TNT Sports. Em algumas partidas, os números finais não corresponderam à audiência acompanhada em tempo real, levando a emissora a questionar formalmente o instituto.

Outro ponto relevante nessa discussão é o custo do serviço de medição. A emissora considera os valores pagos pelo contrato com o Ibope elevados e está atenta aos movimentos de outras emissoras, como a RedeTV!, que recentemente decidiu encerrar sua parceria com o instituto.

O Ibope, por sua vez, afirmou que não foi notificado sobre qualquer insatisfação por parte do SBT e garantiu que continua a prestar serviços para a emissora normalmente, defendendo que seus métodos são baseados em critérios técnicos reconhecidos no mercado.