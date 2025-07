MG4 lança bateria semissólida em elétricos acessíveis na China

A produção do novíssimo MG4 elétrico começou na fábrica da SAIC, em Nanjing. Se você curte carros, vai achar o visual desse hatch bem atraente! Ele traz linhas modernas, com faróis dividos que dão um ar futurista e um emblema que brilha, além de estar disponível em cores vibrantes, como o impressionante roxo Donglai Purple e o verde Qingbo Green.

O lançamento está previsto para 5 de agosto, e uma das grandes sacadas do MG4 é que ele será o primeiro carro elétrico acessível a usar uma bateria de estado semissólido. Isso é algo que até agora só vimos em modelos mais luxuosos e conceituais, então já dá pra sentir o peso dessa novidade, né?

### Bateria e Desempenho

Chen Cui, gerente da MG, comentou que essa bateria foi desenvolvida pela QingTao Energy e tem só 5% de eletrólito líquido. Além disso, passou por testes de segurança rigorosos, incluindo perfurações em 360 graus! A autonomia promete ser de até 537 km no ciclo chinês (CLTC), o que já é uma excelente notícia para quem roda bastante.

E o desempenho da bateria em temperaturas abaixo de zero também impressiona: ela entrega 13,8% a mais de autonomia em climas de -7 °C, comparada às baterias LFP comuns. Isso é um baita diferencial, especialmente se você vive em locais frios!

Com uma capacidade de 70 kWh, a bateria alimenta um motor traseiro de 120 kW (163 cv), garantindo uma tração traseira que pode fazer a diferença na dirigibilidade. Olhando para o BYD Dolphin, que é um dos concorrentes diretos, ele tem tração dianteira e motor de 70 kW na versão básica, podendo chegar a 150 kW nas versões mais caras. Portanto, o MG4 pode ter uma vantagem na hora de pegar a estrada.

### Dimensionamento e Conforto

O MG4 também cresceu comparado ao modelo anterior. Com 4,39 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,75 metros, ele é maior que o Dolphin, o que significa mais espaço interno e um porta-malas mais generoso. Quem dirige por longas distâncias sabe como um porta-malas espaçoso pode ser útil para viagens, não é mesmo?

A produção em massa do MG4 na China já começou, o que mostra o compromisso da SAIC com este projeto.

### Tecnologia a Bordo

Outra coisa interessante é que o MG4 estreia um sistema novo, o MG×Oppo, feito em parceria com a fabricante de celulares. Imagina você controlando o carro com comandos de voz ou gestos? E ainda dá pra espelhar os aplicativos do celular direto na tela do carro. Muito prático para quem vive conectado, certo?

### Preços e Competitividade

Os preços na China devem ficar entre 80 mil e 120 mil yuan, o que seria algo em torno de R$ 60 mil a R$ 98 mil. Isso posiciona o MG4 como um concorrente direto do BYD Dolphin. Chen Cui até afirmou que, se os preços forem parecidos, “não há motivo para o cliente escolher outro modelo”. E, só pra adicionar mais um exemplo do avanço tecnológico, o Huawei Stelato S9T está chegando com uma autonomia de até 801 km.

Com todas essas novidades, fica difícil não ficar animado com esse novo elétrico!