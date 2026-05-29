‘Altas horas’ faz homenagem às mães com Rodrigo Faro e Vitor Kley

O programa “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groisman, encerra o mês de maio com uma edição especial dedicada às mães e filhos. O episódio irá ao ar no dia 30 e promete ser uma noite emocionante, repleta de música e histórias familiares. Os convidados estarão acompanhados de suas mães, criando um clima afetivo no palco.

Durante a gravação, várias duplas que se reunirão pela primeira vez em um programa de TV compartilharão canções e experiências que refletem suas trajetórias e laços familiares. Entre os destaques, Agnes Nunes se apresenta ao lado de sua mãe, Cida Nunes, interpretando a música “Mama África”. Esse momento é uma homenagem à força de Cida como mulher e mãe solo, destacando a dedicação e a luta pela família.

Jakson Follmann e sua mãe, Marisa Follmann, também estarão na atração. Eles relembram sua saída de casa ainda jovem, em busca de uma carreira no futebol, e juntos cantam “Tocando em Frente”. Outro convidado, Vitor Kley, falará sobre o incentivo que recebeu de sua mãe, Janice Kley, antes de apresentarem a canção “Flor”, que simboliza seu apoio artístico.

O cantor Sebá, que leva sua mãe, Dona Nuri, ao programa, apresentará “Gracias a la Vida”, fazendo uma conexão com suas raízes argentinas. Gabriela Medvedovsky, conhecida por seu papel em “Malhação”, também compartilha sua trajetória e, junto com sua mãe, Inês Medvedovski, cantará “Minha Vida”.

Amelinha e seu filho, João Ramalho, irão relembrar um momento divertido do passado, quando João, ainda criança, invadiu um show da mãe. Eles cantam “Foi Deus Quem Fez Você” para celebrar essa relação especial. Jeniffer Nascimento destacará a importância do apoio de sua mãe, Sandra Nascimento, em sua carreira, enquanto Julliany Souza e Luciana Souza enfatizam a música como uma herança familiar que está presente em suas vidas.

O programa também terá um toque de humor, com Marcos Veras e sua mãe, Terezinha Veras, que misturam emoção e lembranças engraçadas da infância do ator antes de apresentarem “Gostava Tanto de Você”. Por fim, Rodrigo Faro e Vera Lúcia Alcazar Faro revivem memórias de afeto em sua apresentação de “Fogão de Lenha”.

“Altas Horas” é transmitido aos sábados, logo após a novela “Quem Ama Cuida”, e promete trazer um mix de emoção e música, homenageando as mães e celebrando a importância dessas relações.