RedeTV! anuncia programação com Gianne Albertoni e Nath Finanças

A RedeTV! está preparando mudanças em sua programação para agosto, com um novo conjunto de atrações que busca inovar em formatos de comportamento, competição, serviço e esporte. A emissora recentemente apresentou suas novidades ao mercado publicitário em Osasco.

Um dos destaques será o reality show chamado Dinheiro na Conta, que terá a influenciadora Nath Finanças como apresentadora. Nath, conhecida por ensinar sobre finanças pessoais, vai acompanhar participantes que buscam organizar suas finanças, renegociar dívidas e melhorar seu orçamento.

Outra novidade é o programa Amor em Risco, que será apresentado por Babi Xavier. Este reality abordará casais em crise que decidirão expor suas dificuldades e tentativas de resolver conflitos, buscando a reconstrução do relacionamento em frente às câmeras.

Além disso, a modelo e apresentadora Gianne Albertoni dará início ao game show O Grande Vencedor, que terá como foco competições entre pessoas que desejam ganhar uma viagem dos sonhos. Gianne expressou sua empolgação com o projeto, caracterizando-o como um programa “divertido e emocionante”.

A programação ainda contará com outras atrações. Katiúzia Rios apresentará Vizinhos em Guerra, que tratará de conflitos em condomínios, enquanto Jorge Lordello ficará à frente de Operação Resgate, um programa que mostrará o trabalho de equipes de salvamento e as histórias por trás de suas ações.

No setor esportivo, a emissora seguirá transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro e a Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. Além disso, está programada para junho a volta das transmissões de MMA, com a exibição da Liga Monstro Combate em diversas plataformas.

Com essas novidades, a RedeTV! busca revitalizar sua grade e atrair novos públicos para suas produções.