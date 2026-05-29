Avenida Brasil 2 tem título definido, anúncio da Globo adiado

A nova novela “Filhos do Divino” deve substituir a atual trama “Quem Ama Cuida” no horário nobre da televisão brasileira em janeiro de 2027. No entanto, a emissora Globo optou por não divulgar essa informação no momento para evitar que diminua o interesse pelo programa atual.

A história do assassinato do personagem Arthur, interpretado por Antonio Fagundes, é um dos principais elementos que a Globo está utilizando para manter o público interessado em “Quem Ama Cuida”. A emissora acredita que a novela ainda não atingiu seu potencial máximo de audiência, que atualmente gira em torno de 22 pontos. Uma reviravolta importante está prevista para a trama na próxima segunda-feira, 1º de junho, quando a personagem Adriana, interpretada por Letícia Colin, passa de um papel de sofrimento para um de vingança após a morte de Arthur.

Diante disso, a Globo decidiu adotar uma postura cautelosa. A apresentação do novo projeto, que acompanha o universo criado pelo autor João Emanuel Carneiro, foi adiada para não desviar a atenção do público da novela atual. A emissora aprendeu com experiências passadas, como o anúncio antecipado do remake de “Pantanal”, que gerou comparações com “Um Lugar ao Sol” e prejudicou a recepção das duas tramas.

Durante um evento recente, a Globo também aproveitou para mostrar outras produções, como a versão cinematográfica de “A Viagem” e um teaser da nova novela “Por Você”. Além disso, foi mencionado um novo filme da Globo Filmes, que terá Anitta como estrela.

“Filhos do Divino” contará com a direção de Henrique Sauer e Ricardo Waddington, além do texto de João Emanuel Carneiro, formando uma equipe que busca manter a conexão com a novela original, que foi exibida em 2012. Entre os atores confirmados para o novo projeto estão Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Murilo Benício, Cauã Reymond e Adriana Esteves. A presença de Débora Falabella como uma participação especial também é cogitada, lembrando o sucesso de “Avenida Brasil”.

Com essas movimentações, a emissora continua a trabalhar para manter seu público engajado, enquanto planeja o futuro das suas produções.