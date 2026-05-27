Mistério sobre a morte de Arthur Brandão em ‘Quem Ama Cuida’

Um apagão durante o casamento de Arthur Brandão e Adriana, protagonizado por Antonio Fagundes e Letícia Colin, respectivamente, despertou suspeitas e deu início a uma nova fase cheia de mistérios na trama da novela “Quem Ama Cuida”. A falta de gravações das câmeras de segurança do prédio onde a cerimônia aconteceu deixa a situação ainda mais complicada, uma vez que os convidados se tornam os principais suspeitos na investigação que se seguirá ao ocorrido.

Na próxima edição da novela, marcada para a segunda-feira, 1º de junho, Arthur será assassinado logo após oficializar a união. Esta morte não apenas revolucionará o enredo, mas também provocará mudanças nas relações familiares e revelará antigas rivalidades e desentendimentos relacionados à herança do empresário.

Pouco antes da tragédia, Arthur demonstrará estar decidido a seguir com o casamento com Adriana, que, por sua vez, vê nele uma figura de apoio e respeito, especialmente após a recente perda de Carlos. A união entre eles tinha um caráter mais fraternal, assegurando a Adriana direitos sobre a herança. No entanto, a decisão gerará reações negativas entre os familiares e amigos mais próximos, incluindo Diná e Carmita, que tentarão intervir.

A cerimônia, concebida para ser discreta, será realizada no apartamento de Arthur e ocorrerá em meio a uma atmosfera tensa. Durante a formalização do casamento, um apagão deixará todos no escuro, pouco antes do momento que mudará a história da novela. Após a celebração, Arthur e Adriana se sentirão pressionados pelas ameaças e intrigas daquela noite. Em um momento de pânico, Arthur será surpreendido por uma pessoa desconhecida e acabará caindo da sacada. Adriana ouvirá o grito e correrá para o terraço, mas ao não encontrar o marido, verá o corpo dele caído na calçada, desencadeando um desespero absoluto.

A cena de sua morte marca não somente o fim do casamento recém-oficializado como também o início de uma investigação que revelará o entrelaçamento de interesses financeiros, relações familiares fragilizadas e comportamentos suspeitos entre os presentes.

Antonio Fagundes, que interpreta Arthur, descreve seu personagem como alguém que, apesar de ser um homem de posses, lida com a solidão emocional e a pressão constante das relações familiares, que se tornam mais evidentes quando os interesses financeiros estão em jogo. O personagem, segundo o ator, era frequentemente lembrado apenas por seu dinheiro, mas sentia-se abandonado por aqueles que deveriam estar ao seu lado.

Nos próximos capítulos da novela, os telespectadores acompanharão mudanças de comportamento, revelações de segredos e pistas que surgem após a morte de Arthur, reforçando a pergunta central: “quem matou Arthur Brandão?” Essa incógnita irá movimentar a história e aumentar o suspense em torno dos convidados da festa e suas possíveis motivações.

A direção artística da novela é de Amora Mautner, com diversas direções gerais e de dramaturgia que contribuem para a complexidade e riqueza do enredo. O roteiro é assinado por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a colaboração de outros autores.