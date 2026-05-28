Globo revela 200 projetos com foco em Anitta, séries e Copa

A Globo apresentou um novo plano de programação para 2026, com foco em produções brasileiras. Durante o evento “Globo: É Muito Brasil pra Contar”, realizado no Rio2C, a emissora destacou a intenção de transformar histórias nacionais em conteúdos diversificados para diferentes plataformas e públicos.

O diretor-executivo dos Estúdios Globo e da TV Globo, Amauri Soares, revelou que a emissora está desenvolvendo 200 projetos e produzindo cerca de 33 mil horas de conteúdo anualmente. Esse portfólio inclui novelas, filmes, documentários e séries curtas, com o objetivo de reforçar a imagem do Brasil como cenário e fonte de criatividade.

Entre as novidades, o Globoplay destacou a série “Emergência 53”, que ganhou prêmios no Berlinale Series Market. A produção, que conta com a participação de Fernanda Montenegro e um elenco que inclui Emílio Dantas e Ana Hikari, foi apresentada com a presença de algumas atrizes caracterizadas como seus personagens.

Outra série prometida é “Jogada de Risco”, idealizada por Cauã Reymond e com estreia prevista para julho, que traz um roteiro de Thiago Dottori e direção de Bruno Safadi. Além disso, a plataforma anunciou novas temporadas de “Pablo & Luisão”, “Arcanjo Renegado” e “Vermelho Sangue”.

A próxima novela das sete, “Por Você”, foi também apresentada com imagens exclusivas. A trama, que segue a personagem Bela, interpretada por Sheron Menezzes, explorará temas de maternidade. Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a novela contará com um elenco de peso, incluindo Alinne Moraes e Renata Sorrah.

Para narrativas mais curtas, a Globo está investindo nos microdramas. Um exemplo é “Onde Está Ana Castela?”, que terá 20 episódios e começará a ser gravado em junho. Ana Castela e André Luiz Frambach são os protagonistas, com a participação de Susana Vieira.

Outra produção nessa linha será “Então é Amor?”, estrelada por Arianne Botelho, sob direção de Roberta Richard e com um elenco que inclui Micael Borges e Carla Diaz.

No cinema, a Globo anunciou títulos que expandem sua atuação como coprodutora. Dentre eles estão “Chorão”, sobre o vocalista do Charlie Brown Jr., e “Carolina Maria de Jesus”, uma adaptação aclamada na França. Também está prevista uma releitura da novela “A Viagem” e “Antártida”, que será a primeira produção brasileira feita em um estúdio de produção virtual.

Além disso, um filme estrelado pela cantora Anitta está em desenvolvimento, marcando sua estreia como atriz principal em um projeto da emissora.

Com a proximidade da Copa do Mundo da FIFA, o painel também abordou a estratégia de cobertura esportiva, que incluirá múltiplas plataformas como TV Globo, sportv e redes sociais, ampliando a experiência dos torcedores.

Os documentários também foram destaque, com Pedro Bial mencionando a importância de contar histórias sobre o Brasil. O evento exibiu imagens de projetos como “Arquivos do Céu” e “Sócrates Brasileiro”, que revisita a vida do famoso jogador.

Na parte de jornalismo, Renata Lo Prete anunciou mudanças na programação para a cobertura eleitoral, com debates sendo transmitidos mais cedo e entrevistas com candidatos em horários independentes. A ação contará com a participação de diferentes plataformas da emissora.

Por fim, entre os realities, Anitta foi confirmada como uma das apresentadoras da nova temporada de “Estrelas da Casa”, prevista para agosto, onde irá ajudar a formar um novo grupo musical. Já “Herança em Jogo”, também original do Globoplay, terá Rodrigo Faro como testamenteiro de uma herança inusitada, com Susana Vieira dirigindo diversas dinâmicas dentro do formato.