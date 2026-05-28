Taís Araújo recusa convite da Globo para ‘A Nobreza do Amor’

A atriz Taís Araújo anunciou que não participará da nova novela da Globo, “A Nobreza do Amor”, mesmo sendo convidada para atuar ao lado do marido, Lázaro Ramos. Em vez disso, ela optou por priorizar sua carreira no teatro, com a peça “Mudando de Pele”, que estreia em São Paulo na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, e ficará em cartaz até 4 de julho.

A decisão de Taís é uma continuidade da sua escolha anterior, quando já havia recusado um papel fixo na novela. Apesar disso, a produção queria contar com sua presença em uma participação especial, especialmente em cenas que envolveriam o personagem Jendal, interpretado por Lázaro. A produção acreditava que a presença do casal em cena poderia gerar grande repercussão, dado o histórico de envolvimento do público com seus trabalhos juntos.

Antes desse novo convite, Taís havia sido convidada para interpretar a rainha Niara, papel que acabou sendo assumido por Erika Januza após a recusa da atriz.

De acordo com informações de fontes próximas, Taís demonstrou interesse na nova proposta e mantém uma boa relação com os autores da novela, Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. No entanto, a prioridade em sua agenda era o teatro, o que impediu sua participação.

A escolha de se dedicar ao teatro está alinhada com o que Taís Araújo já havia público manifestado em entrevistas, onde indicava que, neste momento, prefere focar em projetos teatrais antes de se comprometer com longas gravações para a TV.

Nos bastidores da Globo, ela ainda é vista como uma atriz desejada para futuros projetos. Desde o término de “Vale Tudo”, Taís tem sido considerada para diversas novas produções, mas tem avaliado cada proposta com cuidado. Recentemente, ela também recusou o papel principal na novela “Por Você”, que agora será interpretado por Sheron Menezzes.