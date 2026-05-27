‘A história de Joana – a virgem’ estreia no SBT com baixa audiência

A emissora SBT lançou a novela “A História de Joana – A Virgem” em um momento estratégico, buscando fortalecer sua grade de programação noturna e competir com outras redes. A estreia aconteceu entre as 21h08 e 22h, mas o desempenho da produção foi abaixo do esperado, registrando uma média preliminar de 3,3 pontos na Grande São Paulo. Com isso, a emissora ficou na terceira posição, atrás da Globo, que alcançou 21,3 pontos, e da Record, que ficou com 5,8.

Apesar dos números ainda serem preliminares e sujeitos a ajustes, o resultado chamou a atenção dos responsáveis pela programação da emissora, já que a meta interna é de uma média de 4 a 5 pontos. O desempenho inicial foi considerado insuficiente, especialmente considerando que a novela que precedia “A História de Joana”, “Domênica Montero”, também ficou com média de cerca de 3 pontos.

A trama de “A História de Joana” se afasta dos romances convencionais. A história gira em torno de Joana, interpretada por Camila Valero, uma jovem sonhadora e extrovertida que se vê diante de uma gravidez inesperada após um erro em um procedimento de inseminação artificial. Essa reviravolta a força a reorganizar tanto sua vida quanto suas relações familiares.

A família de Joana desempenha um papel fundamental em sua jornada. A trama inclui personagens como Josefina, interpretada por Cynthia Klitbo, Jenny, vivida por Grettell Valdez, e Felipe, papel de Mario Morán, que ajudam Joana a amadurecer em meio a conflitos familiares e emocionais.

Outro ponto central da história é Gabriel Rubio, vivido por Brandon Peniche. Ele é um empresário de 36 anos que lida com um diagnóstico de câncer e que vê a paternidade como uma forma de deixar um legado. O conflito se amplia no campo empresarial, onde Rogério Fuenmayor, interpretado por Alexis Ayala, busca desestabilizar a família Rubio e prejudicar a Cervejaria Rubio. Paula Fuenmayor, interpretada por Irina Baeva, surge como uma adversária direta à relação entre Joana e Gabriel.

“A História de Joana – A Virgem” é uma adaptação contemporânea com um total de 65 capítulos. A criação é de Perla Farías, e o roteiro conta com a colaboração de outros escritores como Verónica Suárez, Basilio Álvarez e Felipe Silva, com a direção geral de Rolando Ocampo, Luis Manzo e Carlos Santos. A expectativa é que a novela consiga conquistar uma audiência maior nas próximas exibições.