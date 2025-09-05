Mundo Automotivo

Xpeng P7 é atração no Salão do Automóvel de Munique 2025

Novo Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025
Crédito da imagem: Xpeng

A Xpeng está prestes a dar um grande passo na Europa com o lançamento do novo P7 elétrico, que será revelado no Salão de Munique 2025, no dia 8 de setembro. Mais do que apenas um carro, a marca quer mostrar suas inovações em inteligência artificial, mirando um público jovem e conectado. E quem não ama ver tecnologia nova a cada dia, né?

A nova geração do P7 foi lançada na China no dia 27 de agosto e já chega com uma plataforma elétrica de 800 V, algo que vai deixar qualquer entusiasta de queixo caído. O modelo tem quatro versões, com potências que vão de 357 a 594 cv e uma autonomia impressionante — de 702 a 820 km, dependendo da versão. Para aqueles que não dispensam uma parada para abastecer, o P7 suporta carregamento ultrarrápido e consegue recuperar até 525 km em apenas 10 minutos. Imagina a diferença que isso faz numa viagem longa!

Design Moderno e Sofisticado

O visual do P7 segue a linguagem “Xmart Face”, com uma barra de LED bem fininha que dá um charme a mais. As maçanetas retráteis e o spoiler traseiro ativo são detalhes que vão fazer a galera olhar duas vezes. O modelo mede 5,01 m de comprimento e tem um coeficiente aerodinâmico de 0,201 Cd, o que é ótimo para eficiência. Além disso, as opções de rodas vão de 20 a 21 polegadas, deixando tudo bem esportivo. E a versão mais completa ainda vem com portas tipo tesoura e sistema de freios Brembo. Quem não gostaria de desfilar por aí em um carro assim?

Conforto e Tecnologia a Bordo

Quando falamos do interior, o P7 se destaca com um ambiente sofisticado. O painel, batizado de “Technology Island”, conta com uma tela central giratória de 15,6”, além de um HUD (Head-Up Display) de 87”. O volante esportivo e os bancos dianteiros, que têm 16 ajustes e ainda oferecem massagem, ventilação e aquecimento, são um verdadeiro tratamento de luxo. Quem já enfrentou o trânsito e desejou um pouco de conforto sabe como isso faz diferença!

Para os amantes de música, o som premium 7.1.4 com 23 alto-falantes vai proporcionar uma experiência única. É o tipo de detalhe que coloca você e seus passageiros em um verdadeiro show a cada viagem.

Estreia de Sucesso na China

A estreia do P7 foi um verdadeiro sucesso na China, com mais de 10 mil pedidos em apenas sete minutos! O Deutsche Bank acredita que a Xpeng pode alcançar 39 mil entregas só em agosto, o que realmente mostra o potencial do carro. No cenário atual, o P7 está sendo considerado um dos carros elétricos mais promissores do ano, e não é para menos!

Por aqui, ainda não temos uma previsão de lançamento oficial, mas não tem como negar que o P7 chama atenção pelo seu design moderno, tecnologia de ponta e aquela autonomia que deixa qualquer um de queixo caído. Assim, a estreia na Europa promete consolidá-lo como um dos sedãs elétricos mais avançados do mercado global. É a eletrificação acelerando em todos os cantos do mundo!

