Volkswagen oferece desconto de até R$ 29.975 no Nivus para PcD

Volkswagen libera desconto de até R$ 29.975 no Nivus para PcD em setembro
O Volkswagen Nivus acabou de passar por um reajuste de preços em setembro, e a diferença pode chegar a R$ 3.700,00, dependendo da versão. A boa notícia é que apenas a versão Sense manteve seu preço. Os novos valores estão disponíveis no configurador online da marca, então vale a pena dar uma olhada.

Com essa atualização, os preços para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD) também foram ajustados. A Volkswagen divulgou a nova tabela, que traz três versões do Nivus disponíveis para esse público. Vamos dar uma olhada nos detalhes?

Começando pela versão Comfortline 200 TSI, que agora é sugerida a R$ 149.990,00. Ela foi a que mais subiu, com um aumento de R$ 3.700,00. Para quem se enquadra na categoria PcD, o preço cai para R$ 122.904,03, uma bela economia de R$ 27.085,97. Olhando para isso, fica claro como é importante acompanhar essas mudanças.

A versão Highline 200 TSI também teve seu aumento, passando a custar R$ 165.990,00, um acréscimo de R$ 2.700,00. Para PcDs, o valor fica em R$ 136.014,67, garantindo um desconto de quase R$ 30 mil. Isso pode fazer a diferença na sua escolha!

E não podemos esquecer da versão GTS 250 TSI, que subiu R$ 3.000,00, agora custando R$ 182.990,00. Para pessoas com deficiência, o preço revisado é de R$ 160.460,63, resultando em uma economia de R$ 22.529,37. Impressionante, né?

Nos primeiros oito meses de 2025, o Nivus se saiu bem nas vendas, com 32.996 unidades emplacadas. Apesar disso, ele ficou atrás do Fiat Fastback, que liderou com 36.408 unidades. E em terceiro lugar está o Citroën Basalt, com 12.621 unidades vendidas.

Falando das motorização, o Nivus oferece duas opções bem interessantes. As versões Sense, Comfortline e Highline ainda vêm com o motor 1.0 TSI, que gera até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina, entregando 20,4 kgfm de torque. Todas essas versões contam com um câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Quem dirige bastante em cidade sabe como essa combinação pode ajudar a desviar dos engarrafamentos!

Já na versão GTS 250 TSI, temos o motor 1.4 TSI da família EA211, o mesmo que estava no antigo Polo GTS. Ele oferece 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, com o mesmo câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Para quem busca um pouco mais de emoção ao dirigir, essa versão conta com ajustes especiais na suspensão e nos freios.

Então, se você está pensando em um carro que seja moderno e que traz boas opções de motorização, o Nivus pode ser uma ótima escolha.

